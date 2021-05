Paolo Ruffini, l’ex fidanzata lo denuncia per lesioni: lividi sul volto

Un Paolo Ruffini, quello descritto dall’ex fidanzata, decisamente poco noto. Laura Cossu ex fidanzata del conduttore, ha pubblicato delle Instagram Stories dalla barella di un pronto soccorso che hanno subito allarmato i fan.

In questi video la ragazza ha fatto delle dichiarazioni molto forti con Paolo. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore.

Il conduttore di Zelig, Paolo Ruffini, è stato di recente denunciato per lesioni dall’ex fidanzata Laura Cossu. La stessa, nel condividere le foto al pronto soccorso, ha commentato:

“Non vi mostro la faccia perché è a pezzi. Però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia un misunderstanding, qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una donna“.

Solo qualche giorno fa, Laura è tornata a parlare del fatto sui social condividendo la copertina di Nuovo, dove si legge

Ovviamente, dopo la pubblicazione della copertina Laura ha provato a spiegare come sono andate le cose.

Paolo ha davvero picchiato l’ex fidanzata? A stabilirlo sarà sicuramente una sentenza del tribunale:

“Ho visto Paolo Ruffini condividere link sul caso Fausto Brizzi e le molestie. Come è possibile che un uomo di 42 anni paragoni la nostra storia d’amore e sono successe delle cose e non è che invento, non sono matta, c’è un processo: io ho fatto una denuncia e anche lui ha fatto una denuncia. Sei fuori? Curiamoci come ho ripetuto ieri.