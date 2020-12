Paolo Rossi, l’ultimo gesto da brividi della moglie sul corpo del marito

La perdita di Paolo Rossi è sicuramente un dramma difficile da superare per i suoi familiari. L’ex calciatore ha regolato al mondo tantissime emozioni con il suo talento e la sua perdita, provocata da una dura malattia, ha generato una ferita difficile da rimarginare.

La moglie continua a condividere i momenti più belli della lunga vita insieme. Un legame speciale quello che li univa e che viene fuori in maniera evidente dagli scatti che ritraggono la loro quotidianità.

Federica Cappelletti emoziona tutti i giorni mostrando il Paolo Rossi inedito, quello che i fan non conoscevano. Un ex calciatore completamento dedito ai suoi figli, soprattutto alle due piccoline avute proprio dalle nozze con Federica.



Queste le parole dedicati a lui sui social:

“Lo amerò per l’eternità, perché Pablito non si può dimenticare, ma nemmeno Paolo”

In un lungo articolo pubblicato su “Sportweek”, il settimanale della Gazzetta dello Sport. Federica ripercorre racconta le ultime fasi della vita dell’ex calciatore:

“Sono stati attimi disumani, atroci, nei quali avevo in pugno la sua e la mia vita. Lasciarlo andare avrebbe significato non vedere più i suoi occhi, la sua bocca, i suoi capelli che ho tanto accarezzato, i suoi piedi gentili;

Federica continua:

“Avrebbe voluto dire non poterlo più toccare, non sentire più la sua voce rassicurante e la sua risata felice. Così ho preso la sua mano e me la sono appoggiata sopra la testa, per sentire ancora una volta la sua protezione”.