Paolo Rossi, spunta l’ultimo messaggio al figlio: la promessa da pelle d’oca

A distanza di poche settimane dalla scomparsa del celebre campione di calcio, emergono le ultime parole di Paolo Rossi al figlio.

Lo scorso 9 Dicembre il mondo del Calcio ha pianto la scomparsa dell’eroe della nazionale italiana, Paolo Rossi.

Come è noto, il campione del mondo 1982, si è spento dopo aver combattuto a lungo e ‘come un leone’, contro un male incurabile.

Nelle ultime settimane il figlio Alessandro ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera sul padre Paolo Rossi.

Tra le dichiarazioni dell’uomo emerge l’ultimo messaggio lasciato dal padre, poi il commovente retroscena.

L’ultima promessa

Parole intense quelle del primogenito del campione toscano, il quale come rivela suo figlio, se ne è andato circondato dall’immenso amore della sua cara famiglia.

Non solo un grande calciatore ma anche un ottimo genitore rivela Alessandro, parlando di Paolo Rossi, descritto come una persona solare e attenta alle esigenze e inclinazioni dei propri figli.

Una persona mai scortese, ma sempre sorridente e disponibile verso il prossimo.

Poi le parole da brivido prima della morte del campione, preoccupato della sorte delle sue figlie più piccole una volta che non ci sarebbe stato più:

‘Gli ho detto che non si doveva preoccupare per le mie sorelline, che hanno dieci e otto anni. E gli ho fatto una promessa: ci sarò sempre io al loro fianco, a farle crescere’

ha rivelato alla celebre testata giornalistica.

Il retroscena da pelle d’oca

Alessandro Rossi continua a parlare del padre e della sua incessante lotta contro quel male che ha spento il suo sorriso per sempre.

Non solo una persona umile e semplice, rivela il figlio di Paolo Rossi parlando di suo padre, ma a anche molto riservata.

Secondo quanto rivelato ai lettori del Corriere, il campione per oltre 25 anni ha donato il suo amore e il suo tempo in favore dei bambini gravemente malati, girando per i reparti oncologici:

‘Era anche molto riservato e quindi in pochi sanno che per 25 anni ha girato gli ospedali di tutta Italia per aiutare i bambini malati di leucemia e di altre gravi malattie’

e poi:

‘Riusciva a dare amore anche a chi non conosceva’

Un retroscena inedito che ha commosso i fan del calciatore, il quale conclude Alessandro, è stato un padre che ha reso orgogliosi i suoi figli con il suo ineguagliabile modo di essere.