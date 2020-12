Paolo Rossi, il segreto da brividi rivelato alla moglie poco prima di morire

Delle parole che hanno lasciato un segno nella moglie di Paolo Rossi. Cosa gli ha confessato l’ex calciatore? Parole inaspettate.

Aveva una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ma Paolo Rossi sapeva che stava per morire ed è per questo che ha confessato alla moglie delle sue riflessioni.

L’ex bomber amava molto Federica Cappelletti: sua moglie gli è stata accanto sempre durante la brutta malattia che l’ha colpito. E’ proprio lei a rivelare le ultime confessioni di suo marito.

Paolo Rossi, la confessione prima di morire

È stato uno dei grandi che ha permesso nel 1982 la vittoria dell’Italia ai mondiali. Questo non lo si dimentica, anche se purtroppo c’è chi ha pensato di depredare la sua abitazione nel giorno stesso del suo funerale.

Nonostante la pandemia però tantissimi fan hanno voluto rendergli omaggio a Paolo accompagnando il feretro nell’ultimo viaggio.

Un lutto che colpisce a soli 15 giorni dalla dipartita di Maradona. A dirgli addio anche tantissimi ex colleghi tra cui Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini e Fulvio Collovati che hanno accompagnato il corpo senza vita nella cappella.

Ma ciò che ha lasciato i fan senza parole e sapere che l’ex campione aveva confessato qualcosa di molto forte alla moglie prima di morire.

La confessione da brividi alla moglie

L’ex campione aveva scoperto l’amore per Federica dopo due matrimoni e tre figli. Nonostante i 15 anni di differenza, si sono sposati nel 2010 e poco dopo il lieto evento sono nate altre due figlie, Maria Vittoria e Sofia Elena.

Alla “Gazzetta dello Sport” Federica ha confessato l’ultima frase pronunciata dal marito prima di dirle addio. La moglie ha confessato:

“Me lo ha detto in uno degli ultimi giorni: ‘Federica, io sto morendo’. E lì ho capito e ho pensato: ‘Se me lo dice lui, è finita’. Nella malattia però era stato sempre positivo e ottimista, senza arrendersi mai”.

Un campione che ha dimostrato coraggio fino all’ultimo respiro e non ha voluto rendere difficile a tutti i familiari dirgli addio.