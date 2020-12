Il campione del mondiale ’82 ci ha lasciati nella notte del 10 dicembre 2020, lasciando un vuoto incolmabile in ciascuno di noi.

Ora arriva la rivelazione delle ultime parole pronunciate da Paolo Rossi prima della sua morte.

La moglie ha voluto condividerle con i fan dell’ex calciatore. Sono parole estremamente commoventi, che hanno letteralmente spezzato il cuore di tutti.

Paolo Rossi sentiva di stare per morire nella notte del 10 dicembre 2020.

Prima di perdere conoscenza ha avuto il tempo di esprimere il suo immenso affetto nei confronti della moglie e delle figlie.

La moglie, Federica Cappelletti, avrebbe potuto mantenere privato l’ultimo messaggio di Paolo Rossi, ma ha voluto condividerlo con i fan:

“Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine. Sei davvero unica per le energie che profondi e per l’amore che riesci a dare in ogni cosa. Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo. Darti tutto quello che meriti”.