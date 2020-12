Paolo Rossi, film in lavorazione prima della morte: la storia di un grande campione

Solo qualche mese prima che il grande campione morisse era in lavorazione una pellicola dedicata a lui, ecco i dettagli.

Paolo Rossi è stato non solo un grande sportivo ma anche il simbolo di un’epoca di sogni e speranze che se ne va.

La sua autobiografia però resta e le sue gesta potrebbero diventare un film ricordo in sui onore, scopri i dettagli!

Paolo Rossi, la sua storia scritta e diretta in un film?

Un anno triste per lo sport mondiale, in pochi mesi sono scomparsi delle leggende che resteranno indimenticabili non solo per quello che rappresentavano nella loro disciplina ma anche per la persona dietro lo sportivo.

Dopo Kobe Briant e Diego Armando Maradona, è scomparso anche Paolo Rossi, il 10 novembre 2020.

Il grande campione che ha trainato l’Italia dei Mondiali dell’82 era malato da qualche mese di un male inesorabile che l’ha portato via all’effetto dei suoi cari e di tutti.

Ora si scopre che poco prima della morte sarebbe stato messo in cantiere un progetto dedicato a lui ed a tutti quelli che lo amavano.

La notizia riportata da Cinematographe era stata annunciata nel 2018 durante il Festival di Cannes per l’Italian Pavillion.

Sarebbe stata una pellicola che avrebbe raccontato la vita del campione, traendo spunto proprio dalla sua autobiografia scritta a quattro mani con la moglie, la giornalista Federica Cappelletti.

Il progetto sarebbe stato in lavorazione con il titolo “Il cuore di un campione” ma la sua morte ora lascia dubbi su cosa accadrà e se la pellicola vedrà la luce.

La biografia di Paolo Rossi ha già ispirato un documentario a cura di Gianluca Fellini e Michela Scolari dal titolo “Paolo Rossi – A Champion is a Dreamer Who Never Give Up.

L’episodio inedito: “Pablito” ed il gesto generoso per i ragazzi

La vita del grande campione che avrebbe ispirato libri e film era costellata oltre che da immensi successi sportivi anche da episodi di generosità e semplicità.

Come la volta in cui il campione accolse con gioia la proposta di un gruppo di ragazzi dell’oratorio Don Giovanni Franco.

L’episodio risale al 2006: La Stampa ha raccolto la testimonianza dei ragazzi su quella telefonata al grande campione.

“Buongiorno Stiamo girando un film. Si intitola ‘Ogni volta che sei con me’. Ci piacerebbe tantissimo un suo cameo”.

Anche in quell’occasione il campione soprannominato Pablito diede prova di grande semplicità ed altruismo perché accolse con gioia la proposta. La sua unica domanda ai ragazzi fu:

“Va bene, come devo vestirmi?”

E mantenne la promessa, trovandosi con i ragazzi girando per loro una scena recita con la semplicità e l’umanità che lo caratterizzavano.

Il ricordo del grande campione e del grande uomo rivive nei libri e nelle pellicole a lui dedicate ma rimane anche nella memoria di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.