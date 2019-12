‘Ricoverato in ospedale per un TSO, è grave’. Grande Fratello: problemi di salute per l’ex concorrente del reality

‘Ricoverato in ospedale per un TSO, è grave’. Grande Fratello: problemi di...

Un Ex concorrente del Grande Fratello è stato ricoverato per un TSO: ‘Era diventato aggressivo’. Ecco tutti i dettagli

Il Grande Fratello è uno dei Reality più seguiti dal pubblico italiano. Uno dei suoi ex concorrenti è stato recentemente intervistato.

Questo ha rivelato di aver attraversato un periodo davvero difficile e di grande sofferenza, durante il quale è stato necessario un ricovero in ospedale per un TSO, ovvero un trattamento sanitario obbligatorio.

Ma andiamo con ordine e scopriamo di chi si tratta e cosa è accaduto.

Ex concorrente del GF ricoverato per un TSO

Si tratta di un partecipante al Reality del 2009. Ricordate Paolo Mari? Al tempo il suddetto concorrente finì al centro della bufera per essersi spogliato completamente incurante delle telecamere, in un momento di profonda rabbia.

Una scena indimenticabile per i fan del GF. A distanza di 10 anni, Paolo Mari è stato ospitato da Barbara D’Urso durante il suo Live, dove ha spiegato che in quel periodo non fu molto semplice per lui, vittima di un profondo disagio sociale:

‘Ho avuto un problema, un disagio sociale che ho mostrato davanti a tante persone. Sono stato seguito. Questa esperienza toccante a livello psicologico mi ha fatto buttare fuori’

poi aggiunge:

‘Una settimana dopo sono stato ricoverato con un Tso perché ero diventato aggressivo. Ho sofferto di bipolarismo, ridevo e poi all’improvviso succedeva qualcosa di strano in me’

(l’articolo continua dopo la foto).

Paolo Mari oggi: ‘Sono anni che non prendo psicofarmaci’

L’intervista continua e l’ex concorrente rivela di aver dovuto affrontare una lunga terapia psicologica e farmacologica affinchè si riprendesse. Un percorso lungo durato 5 anni, a seguito del quale oggi può dire finalmente di vivere una vita normale:

‘Sono più di cinque anni che non prendo psicofarmaci, ho imparato da questa esperienza un lato di me nascosto che ho imparato a controllare’

poi aggiunge spiegando che ad oggi è riuscito a costruirsi una famiglia insieme alla sua compagna con la quale ha avuto 3 figli due femmine e un maschietto:

‘Ho fatto in tempo a fare tre figli in questi dieci anni. Le prime due sono femmine che hanno preso dalle rispettive mamme, il terzo è un maschietto’

conclude Paolo Mari, il celebre idraulico del GF 2009.