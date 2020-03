Chi è Paolo Maldini, il celebre calciatore e dirigente sportivo italiano, positivo al Coronavirus assieme al figlio Daniel

Scopriamo tutti i segreti di Paolo Maldini!

Chi è Paolo Maldini

Paolo Cesare Maldini nasce a Milano, il 26 giugno del 1968.

Difensore ritenuto fra i migliori nella storia del calcio, nel corso della sua carriera, veste la maglia del Milan, con cui vince 26 trofei: 7 scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del mondo per club FIFA.

Si ritira dall’attività agonistica al termine della stagione 2008-2009. Nel giugno 2009 Maldini viene contattato dal Chelsea per entrare a far parte dello staff tecnico della squadra londinese come team manager o vice del nuovo allenatore Carlo Ancelotti. Maldini rifiuta l’offerta e fonda la società calcistica del Miami FC, unico club calcistico professionista della città della Florida.

Il 5 agosto 2018 viene annunciato il suo ingresso nell’organigramma societario del Milan come direttore sviluppo strategico area sport, mentre il 14 giugno 2019 viene nominato direttore tecnico.

Il 21 marzo 2020 risulta positivo al tampone per il Coronavirus.

Chi sono la moglie e i figli

Maldini incontra la modella e attrice Adriana Fossa nel 1988 in una nota discoteca di Milano. I due convolano a nozze il 14 dicembre del 1994, e dalla loro unione nascono due bambini, Cristian e Daniel.

La moglie, classe ’68, è figlia dell’imprenditore trevigiano Stefano Fossa e di Dianora Blanco, esponente di una della famiglie più importanti del Venezuela. La donna intraprende la carriera di modella, in seguito quella di attrice e anche di showgirl, come quando partecipa alla trasmissione televisiva Telemike con Mike Bongiorno. Oggi, La Fossa detiene delle quote nella società che gestisce il marchio di abbigliamento Sweet Years.

Il figlio Christian Maldini nasce il 14 giugno del 1996 e ha oggi 23 anni. Dopo aver militato nella Primavera del Milan, gioca per Brescia, Hamrun Spartans, Fondi, Pro Piacenza, Fano e Pro Sesto.

Il fratello di Christian, Daniel Maldini nasce l’11 ottobre del 2001 e ha oggi 18 anni. Attualmente fa parte della rosa dei giocatori del Milan, dove milita nel ruolo di centrocampista offensivo con la maglia numero 98. Il 21 marzo 2020, viene confermato che Daniel è positivo al Coronavirus.