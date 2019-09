Un incontro amichevole quello di Paolo Gentiloni con la Von der Leyen, con una prospettiva futura molto interessante

L’incontro tanto atteso tra Paolo Gentiloni e Von der Leyen è avvenuto in un clima di grande serenità e ora si guarda al futuro.

L’incontro con Ursula Von der Leyen

Clima sereno e tanto amichevole nell’incontro di oggi a Bruxelles, come viene riferito da alcune fonti autorevoli europee. Una riunione di un’ora circa dove l’ex premier ha avuto modo di confrontarsi con la nuova presidente eletta della Commissione Europea e il suo staff di transizione.

Proprio nella giornata di ieri il nome dell’ex premier è emerso per essere inserito nella rosa di candidati per gli Affari Economici, Concorrenza sempre però all’interno della Unione Europea – come asserito anche dal Financial Times.

La Presidente scioglierà la riserva sui nomi già nella giornata di martedì, così da comporre la sua squadra mentre Giuseppe Conte spinge per il nome dell’ex premier.

Cosa potrebbe diventare Gentiloni?

Quello che ha in mente il nuovo Governo Conte è che l’ex premier possa possa la poltrona proprio agli Affari Economici. Questo significherebbe molto, considerando che il Conte 2 avrebbe necessità di un riconoscimento importante per dare un messaggio forte e per evidenziare di come queste scelte vengano alla fine premiate.

E’ bene ricordare che Roma ha però un debito pubblico ingente e questo potrebbe essere la causa – come in passato – di una nuova procedura di infrazione. Vedere un italiano prendere quel posto, molto ambito, sarebbe sgradito a molti Paesi del Nordeuropa che puntano allo stesso obiettivo.