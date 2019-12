Paolo Genovese, chi è il famoso regista: moglie, figli e vita privata

Chi è Paolo Genovese, il noto regista di “Perfetti sconosciuti”, sposato con Federica e padre di Emma, Matteo e Pietro

Scopriamo tutti i segreti di Paolo Genovese, uno dei registi più apprezzati nel panorama cinematografico italiano.

Chi è Paolo Genovese

Nasce a Roma, il 20 agosto del 1966. Si diploma al Liceo Ginnasio Statale “Giulio Cesare”, dopo di che si laurea in Economia e commercio alla Sapienza – Università di Roma.

Grazie alla sua profonda passione per il cinema, intraprende la carriera di autore e regista di spot pubblicitari presso l’agenzia McCann Erickson Italia di Milano, riuscendo a vincere alcuni premi.

Nel 1998 gira, assieme a Luca Miniero, un cortometraggio, poi candidato al David di Donatello, intitolato “Incantesimo napoletano”: il corto diverrà un film nel 2002, diretto sempre con Luca Miniero. Nel 2006 la coppia dirige anche la serie televisiva “Nati ieri”.

Nel 2007 gira un altro film con Luca Miriero, intitolato “Viaggio in Italia – Una favola vera”. Nel 2008 i due dirigono la miniserie Amiche mie, trasmessa su Canale 5, mentre nel 2010 La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2011 dirige “Immaturi”, dopo di che, l’anno successivo continua con il sequel “Immaturi – Il viaggio”.

Nel 2014 dirige il film Tutta colpa di Freud, che si rivela un successo al botteghino, mentre nel 2015 torna al cinema col film Sei mai stata sulla Luna?. Nel 2016 dirige Perfetti sconosciuti: con questa pellicola vince il David di Donatello per il miglior film e quello per la migliore sceneggiatura; qualche giorno dopo, la sceneggiatura dell’opera ottiene anche un premio al Tribeca Film Festival.

Nel 2017 dirige il film The Place e nel 2018 ottiene il Premio Internazionale Artistico e Cinematografico Vincenzo Crocitti nella categoria “Premio Speciale alla Regia”, consegnato dalla Principessa Nike Borghese.

Esce anche il suo libro per Einaudi, intitolato “Il primo giorno della mia vita”, con il progetto di farlo diventare un film.

Moglie e figli del noto regista

Il celebre regista italiano è sposato con Federica e assieme hanno tre figli: Emma, Matteo e Pietro. Con la moglie, sembrerebbe avere un rapporto molto intimo e affiatato. I due sono apparsi insieme in varie occasioni pubbliche, come la Festa del Cinema di Roma del 2017

Proprio quest’ultimo, di 20 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dicembre a Roma. Il ragazzo, che si trovava alla guida dell’auto, ha investito due ragazze di 16 anni, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann.

Le indagini sul caso sono ancora in corso, ma in base alle prime ricostruzioni sembrerebbe che il ragazzo si trovasse alla guida del suv Renault Koleos e che abbia travolto le due sedicenni che stavano attraversando Corso Francia, vicino a Ponte Milvio, nota zona di Roma nord, dove Camilla e Gaia stavano trascorrendo la serata in compagnia di amici.

Da alcune testimonianze raccolte dalla Polizia locale del Il Gruppo Parioli, sembra che le due giovani abbiano scavalcato il guardrail e attraversato la strada correndo, con il semaforo rosso per i pedoni, in mezzo alla carreggiata e non sulle strisce pedonali.

In base a quanto riportato da TPI News, il figlio di Paolo Genovese sarebbe stato sottoposto all’alcool test, risultato positivo e non negativo per altre varie sostanze stupefacenti. Sempre secondo la fonte, sul passato del 20enne ci sarebbero anche due casi di possesso di droga.

“Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta, è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre.”

Questo il commento fatto scrivere all’AGI da Paolo Genovese, tramite l’avvocato Gianluca Tognozzi, difensore del 20enne, sotto indagine per omicidio stradale.