Paolo Fox, i segreti del celebre astrologo: fidanzata, vita privata e curiosità

Chi è Paolo Fox? Il più celebre astrologo italiano, in televisione e sul web, che ogni giorno ci svela cosa accadrà in base al nostro segno zodiacale

Scopriamo tutti i segreti de celebre astrologo italiano Paolo Fox, figura nota non solo nella televisione italiana, ma ormai anche sul web.

Chi è Paolo Fox

Nasce a Roma, il 5 febbraio del 1961. Raggiunge la notorietà negli anni ’90, quando si occupa di astrologia in vari mezzi di comunicazione: Fox passa per la televisione, in Rai, e per la radio, specialmente su LatteMiele e Radio Deejay.

Le sue prime apparizioni televisive avvengono nelle trasmissioni di Rai 1 Per tutta la vita, In bocca al lupo! e Domenica In.

Dal 2002 è fisso nella rubrica della trasmissione I fatti vostri, proponendo il suo oroscopo, e nella trasmissione della domenica mattina di Rai 2, Mezzogiorno in famiglia, dove propone invece la sua classifica settimanale dei segni.

Dal 2006 al 2009 interpreta se stesso prestando la voce all’oroscopo in radio nella serie tv L’ispettore Coliandro. Ogni anno, cura, per la Rai, la serata dedicata alle previsioni astrologiche per il nuovo anno, trasmessa a fine dicembre.

Paolo Fox non è attivo soltanto in televisione e in radio, ma anche sulla carta stampata, dove l’oroscopo per diversi settimanali, tra i quali Dipiù. Nel 2014 interpreta se stesso nel film di Natale Ma tu di che segno 6?.

Vita privata e curiosità

Di Paolo Fox sappiamo sia appassionato di libri, in particolare di quelli fantascientifici. L’astrologo è anche uno sportivo: ama molto gli scii e nel tempo libero ama sfidarsi nelle discese. Nutre anche la passione per i viaggi.

Oltre che essere un astrologo, Paolo Fox è anche un giornalista professionista. Odia i social e spesso evidenzia di non aver alcun account personale.

Non si conosce molto sulla sua vita privata: sembra quasi essere avvolta nel mistero. L’unica cosa certa è che l’astrogolo vive in campagna, ama la solitudine e gli animali (sembra infatti ne abbia tantissimi!)

Non si sa, infatti, se abbia un partner di vita o dei figli.