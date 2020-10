Paolo Del Debbio ha 20 Kg in meno: “Motivi di cuore”. Drastico...

Il noto conduttore e giornalista toscano con 20 kg in meno e barbetta: ecco i motivi che si celano dietro il suo cambio di look.

Dopo la pausa estiva, Paolo Del Debbio è tornato al timone di Dritto e Rovescio in onda su Rete 4. Impossibile non notare il suo drastico cambiamento: il conduttore toscano, infatti, appare visibilmente dimagrito e con barbetta.

Secondo recenti rumors, il motivo del suo cambio look potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore.

Paolo Del Debbio, il drastico cambiamento

Da marzo del 2019, Paolo Del Debbio è alla conduzione del talk show in onda su Rete 4. Il noto programma è trasmesso dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Da poche settimane, il conduttore toscano è di nuovo il volto di Dritto e Rovescio ma i telespettatori non hanno potuto fare a meno notare il suo incredibile cambiamento.

Il 62 enne appare visibilmente dimagrito e con barbetta. Pare infatti abbia perso oltre 20 kg e abbia scelto di dare una svola decisiva al suo look per un motivo ben preciso.

Il conduttore cambia look per amore

Dopo la pausa estiva, Paolo Del Debbio si è presentato negli studi televisivi con qualche chilo in meno, barbetta incolta e capello più lungo fissato col gel.

Il conduttore toscano, come si evince anche dallo scatto in evidenza, appare ringiovanito. Lontano dai riflettori, ha deciso di dare una svolta decisiva al suo look.

Secondo fonti vicine al noto giornalista, tale cambiamento potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore. Ovviamente si tratta solo voci di gossip, è risaputo che Del Debbio non ama spiattellare la sua vita privata in pubblico.

Ad ogni modo, la nuova versione del professore sembra riscuotere un enorme successo tra il pubblico femminile.