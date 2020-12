Paolo Del Debbio è dimagrito di quasi 30 kg con questa dieta

Una dieta particolare quella del noto giornalista Paolo Del Debbio che sposa uno stile di vita diverso, come da sua testimonianza diretta.

Tutti si sono fatti la domanda sul giornalista Paolo Del Debbio e sul suo cambio di look, con un dimagrimento massivo. Ma come funziona questa dieta?

La testimonianza diretta di Del Debbio

Il giornalista ha voluto rilasciare una intervista al Corriere della Sera per parlare di questo suo dimagrimento improvviso. Non è un segreto infatti che questa nuova forma fisica abbia preoccupato i telespettatori che hanno creduto in qualcosa di negativo.

E invece no, infatti c’è una dieta funzionale che il conduttore avrebbe sposato proprio per perdere quei chili da lui considerati di troppo. Come evidenziato nell’intervista rilasciata al quotidiano:

“Ora mi muovo molto e mangio poco”

Un toccasana per una forma fisica perfetta. Ma a questo punto la domanda che gli utenti si sono fatti è quale sia questo regime alimentare che lo ha portato a perdere questi chili e la sua risposta è stata l’equilibrio:

“non è che ho trovato una dieta miracolosa. ne ho fatta una basata sul buon senso togliendo tutto quello che fa ingrassare e mangio verdure, carne e pesce”

Per il giornalista infatti non esiste una dieta o un miracolo, ma solo l’equilibrio tra mente e corpo con tanta buona volontà.

La parola agli esperti

Ma cosa ne pensano i nutrizionisti di questo su dimagrimento? Vogue ha intervistato l’esperta in nutrizione Laura Quinti che ha confermato il fatto che senza motivazione e volontà non si arriva da nessuna parte, nemmeno in fatto di dieta.

Un aspetto altamente positivo da parte del giornalista da imitare è anche quella di appoggiarsi e chiedere aiuto ad un professionista qualificato. Molto spesso infatti si ricorre al fai da te senza pensare che ogni corpo sia differente e abbia necessità particolari.

La nutrizionista afferma che sia possibile togliere i chili di troppo mangiando tutto e poco, con moderazione e sposando assolutamente la varietà che deve essere messa insieme ad attività fisica (anche solo una camminata al giorno di 30 minuti).

Ti potrebbe interessare anche: Paolo Del Debbio, l’incredibile voce sulla candidatura a Sindaco di Milano