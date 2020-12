Paolo Conticini dopo Ballando confessa: ‘Ho amato una mia collega’

Nel corso della sua carriera, Paolo Conticini ha lavorato con tante donne del mondo dello spettacolo: una l’ha conquistato del tutto.

Nacque subito una grande complicità tra Paolo Conticini e una sua collega di set. Un “amore platonico“, potremmo definirlo, tra i due che non si è mai concretizzato in altro, nel corso degli anni e della loro collaborazione.

L’attore, infatti, ama molto sua moglie e, pertanto, ha parlato semplicemente di una forte intesa con la collega di set, con la quale ha condiviso una serie televisiva.

Chi è la fortunata attrice che ha conquistato Paolo Conticini mentre lavoravano insieme. Se siete curiosi, non vi resta che continuare a leggere questo articolo.

Paolo Conticini, la grande intesa con un’attrice

Durante la sua partecipazione alla fiction, Provaci ancora Prof!, Paolo Conticini ha conosciuto una collega simpatica, intelligente e di bell’aspetto che lo ha colpito.

Ne aveva conosciute tante, certamente, ma lei lo ha subito colpito. Parliamo di Veronica Pivetti, la quale ha condiviso con lui quella importante esperienza.

Ecco le parole dell’attore, in merito al loro rapporto:

“Quella con Veronica non è stata una semplice collaborazione artistica, è stata molto di più. Ci piacemmo immediatamente e immediatamente scoppiò la nostra intesa” .

Una confessione in piena regola che ha lasciato tutti stupiti anche se l’intesa era evidente.

Paolo e Veronica Pivetti, una storia oltre il set?

I due, che hanno condiviso il set di Provaci ancora Prof!, non sono mai andati oltre il loro rapporto professionale. Sono buoni amici e si stimano a vicenda, ma il loro rapporto si ferma alla semplice amicizia.

Paolo, infatti, è sposato con Giada Parra dal 2013 e i due sono sempre più affiatati e innamorati, l’uno dell’altra.

È, però, interessante vedere come due attori e colleghi riescano a recitare insieme, in sintonia e in armonia, apprezzando l’uno il lavoro dell’altra, anche a distanza di diverso tempo.