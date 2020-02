Paolo Ciavarro delude il padre ‘Non ci sono riuscito’: l’amaro sfogo al Grande fratello

Paolo Ciavarro, il difficile rapporto con il padre: “È stata la prima delusione per lui”, la confessione del figlio di Eleonora Giorgi

Il reality show di Canale 5 è in grado di regalarci tante emozioni. Uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro, si è lasciato andare in una confessione sul suo papà: le sue parole hanno commosso i telespettatori, ecco cosa ha detto.

Paolo Ciavarro, confessione sul papà

Tra i programmi più seguiti vi è, senza alcun dubbio, Grande Fratello Vip. Quest’anno il timone è passato ad Alfonso Signorini, accompagnati da due grandi opinionisti: Wanda Nara e Pupo. Il reality show di Canale 5, oltre a regalare tanto sano divertimento, mette a nudo la sfera privata di ogni singolo concorrente. In queste settimane, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere Paolo Ciavarro, figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi. L’ex conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi è riuscito a conquistare il pubblico per la sua simpatia e per i suoi modi di fare e per la sua storia d’amore nata sotto i riflettori con con Clizia Incorvaia.

Durante una sessione all’interno del confessionale, il gieffino ha parlato del suo rapporto con i genitori ed in particolare con il suo papà Massimo.

Le parole del concorrente

Le emozioni sembrano aver preso il sopravvento durante una sessione del confessionale. Paolo Ciavarro, infatti, tra le lacrime ha raccontato un episodio della sua vita privata:

“Con papà è completamente diverso, probabilmente ci sono cose che forse non gli ho mai detto, ma che so che lui sa. Poi ci sono anche un po’ di domande che ogni tanto mi faccio. […] Però li amo con tutto il mio cuore, mamma so che mi sta guardando, papà non so e mi chiedo cosa pensi di me”.