Mediaset mette in panchina numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dà la priorità a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, neo coppia del ‘Grande Fratello Vip 4’. L’indiscrezione bomba.

Nel quartier generale di Mediaset, Cologno Monzese, sembra che si stia già lavorando al cast di un altra super trasmissione di Canale 5. Le indiscrezioni che trapelano da Mediaset parlano di una coppia molto amata dal pubblico italiano.

La spifferata clamorosa su Mediaset

Stando a fonti attendibili, gli ex protagonisti del GF Vip 4 Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia potrebbero essere le nuove star dell’edizione 2020 di Temptation Island Vip, celebre love game di Maria De Filippi.

Si tratterebbe del procedimento inverso avvenuto nel caso del cantante Pago e dell’ex tronista Serena Enardu: da Temptation Island Vip sono approdati nella casa del Grande Fratello. Sarebbe uno scenario appassionante ma, almeno per adesso, irrealizzabile.

Al momento attuale non vi è alcuna ufficialità sui protagonisti del cast, soprattutto a causa della drammatica emergenza sanitaria nazionale che si va protraendo di mese in mese. Per via delle circostanze complesse, Temptation Island Vip rischia di partire con le ruote un po’ sgonfie o addirittura saltare.

I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma se Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dovessero accettare di partecipare al love game di Canale 5, sarebbe un gran successo per la trasmissione Mediaset. Gli autori starebbero valutando l’amatissima coppia del GF Vip 4 al fine di far partire il programma in pompa magna.

Come si suol dire, “mai dire mai”. A Temptation Island Vip 2020 Paolo e Clizia potrebbero creare dinamiche interessanti: roba da pop corn. Intanto questo succoso gossip si sta divulgando a macchia d’olio negli ambienti televisivi.

Si sta scatenando scalpore anche tra i principali siti di gossip italiani. Ciavarro e Incorvaia sono molto amati dai telespettatori e potrebbero restare a disposizione di Mediaset per il nuovo progetto televisivo, sul quale però in questo preciso momento le bocche sono cucite.