Paolo Brosio: ‘Le donne? Solo per godimento personale: poi è successo qualcosa di grosso’

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, Paolo Brosio, ha aperto il microfono agli aspetti più intimi della sua vita rivelando come è cambiata e qual è adesso la sua essenza primaria.

Intervistato da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio de I Lunatici, il giornalista ha rivelato alcune note private della sua vita. Una domanda sulle donne e sull’amore che ha sempre provato nei loro confronti era d’obbligo ora che la sua vita è votata alla religione e all’amore di Dio:

“Il ventre di una donna è tabernacolo di vita. Io per molti anni l’ho considerato tutt’altro. Per il godimento personale, per il divertimento, perché ero fissato con le donne”.