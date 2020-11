Paolo Brosio svela un’informazione segreta. La scoperta impaurisce i concorrenti dentro la casa. La Gregoraci: ‘devo tornare a casa, ho un figlio’.

A rovinare la sorpresa sul prolungamento del reality show Grande Fratello Vip 5 ci ha pensato Paolo Brosio. Dopo essersi lasciato andare a clamorose dichiarazioni sul Covid-19, l’ex giornalista del TG4 ha messo in agitazione Elisabetta Gregoraci, rivelandole che il programma terminerà a febbraio 2021.

Nonostante le sagge raccomandazioni del conduttore, Paolo Brosio ha fatto di testa sua. Con impeto ed entusiasmo, il sessantaquattrenne toscano ha divulgato la data di chiusura del GF Vip 5.

Paolo Brosio semina il panico tra i vip

Se buona parte dei concorrenti ha incassato la notizia con pazienza e rassegnazione, c’è chi si è lasciato andare a rabbia e delusione. Una tra questi, Elisabetta Gregoraci.

Secondo le ricostruzioni dei telespettatori che hanno seguito il live del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra, l’ex Lady Briatore ha reagito negativamente alla rivelazione di Paolo Brosio. Il suo pensiero è volato immediatamente a suo figlio Nathan Falco:

“No no no, io sono mamma… Ho un figlio e devo tornare a casa!”

Scoprire quando volgerà al termine il reality show ha rovinato la festa ai vip? Secondo il popolo dei social sì, senza ombra di dubbio. Per gli aficionados del GF Vip l’elemento sorpresa è essenziale e sarebbe stato opportuno che Paolo Brosio avesse tenuto all’oscuro i suoi coinquilini.

Tuttavia non si può biasimare la reazione impulsiva di Elisabetta Gregoraci, che ha manifestato grande sofferenza e avvilimento per il prolungamento del reality show. È oltremodo evidente che la lontananza da suo figlio le crei non poche complicazioni di natura familiare.