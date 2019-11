Paolo Brosio, lo schiaffo in diretta dopo la lite da Barbara D’Urso: gelo in studio

Una furente lite ha caratterizzato l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Paolo Brosio perde le staffe e tira un ceffone all’ospite di Barbara D’Urso

Paolo Brosio celebre giornalista di Asti e ex naufrago de L’Isola dei Famosi, è intervenuto nell’ultima puntata andata in onda di Pomeriggio Cinque.

La padrona di casa Barbara D’Urso, ha voluto trattare nel suo studio un tema molto delicato tanto quanto scomodo, ovvero l’innamoramento nei ‘Servi di Dio’ i preti, e le suore incinte, in virtù dell’ultimo scandalo a Palermo, dove una suora seppur non sia nota la circostanza, ovvero se si sia trattata di violenza o consenziente a all’atto, è in attesa di un bambino.

Il dibattito dati i diversi punti di vista, ha scatenato l’ira in Paolo Brosio integralista nel suo modo di affrontare le tematiche religiose. Ecco che cosa è accaduto.

Paolo Brosio, si accende il dibattito a Pomeriggio Cinque

Durante l dibattito sono stati mandati in onda diversi servizi tra cui, l’intervista a dei semplici passanti a cui è stata chiesta l’opinione in merito ai rapporti intimi e amorosi tra suore e preti. Il popolo italiano ha mostrato nella stragrande maggioranza molta elasticità e comprensione nei confronti di un tema tanto delicato quanto umano.

D’altro canto Paolo Brosio trova ciò inaccettabile dal momento in cui chi sceglie di dedicare la vita a Dio debba osservare i valori di povertà e castità.

Ciò nonostante, l’altro ospite della D’Urso, Carmelo Abbate ci ha tenuto a sottolineare che tale valore della castità è stato introdotto dagli uomini nel 1500 durante il Concilio. L’argomento in essere rende furioso l’ex naufrago che tuona:

‘Se tu offri la castità a Dio poi non puoi fare così’

poi aggiunge:

‘Il problema è il peccato! Dio detesta il peccato non il peccatore’

Paolo Brosio e il ‘ceffone’ a Carmelo Abbate

A questo punto il dibattito si accende su ogni fronte tra il giornalista Carmelo Abbate e l’ex naufrago de l’Isola dei Famosi. Carmelo Abbate allora, esordisce dichiarando:

‘Non difendete un’istituzione che è malata per omertà. Il sesso esiste nella chiesa da sempre, per i preti, per le suore, per i vescovi. Per la chiesa il sesso è un problema. È praticato in modo sconsiderato da tanti’

poi aggiunge:

‘Anche grandi uomini di chiesa avevano delle relazioni segrete’

La frase del giornalista infiamma Paolo Brosio, il quale replica:

‘Eh, allora anche Padre Pio e San Francesco! Ma cosa dici’

A questo Brosio gesticolando animatamente finisce col dare involontariamente uno ‘schiaffo’ a Carmelo Abbate, a cui chiede però subito scusa.