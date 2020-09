Paolo Brosio ricoverato, la fidanzata 35enne: ‘Non possiamo fare l’amore’

Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio non entra più nella casa per problemi di salute: il noto giornalista è in ospedale

Salta l’ingresso di Paolo Brosio nella casa più spiata d’Italia. Secondo quanto annunciato da Alfonso Signorini il conduttore si trova in ospedale per problemi di salute.

Paolo Brosio, salta il suo ingresso al Grande Fratello 5

Lunedì ha esordito, su Canale 5, la quinta edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Il noto direttore del settimanale Chi è affiancato da due opinionisti: Antonella Elia e Pupo. Dopo l’addio di Flavia Vento non mancano altri colpi di scena. Di recente, il conduttore del reality show ha annunciato che uno Paolo Brosio non farà parte, almeno per ora, del cast a causa di problemi di salute non ben definiti:

«Questa sera sarebbe dovuto entrare nella casa Paolo Brosio – annuncia Signorini – ma non ci sarà perché non sta bene. Paolo ha avuto problemi di salute. Sta facendo degli accertamenti e ora è in ospedale».

E’ giunta anche l’ufficialità con un messaggio pubblicato sulla pagine Instagram della nota trasmissione. Il noto giornalista, inoltre, è protagonista delle riviste di cronaca rosa per alcune dichiarazioni della sua attuale compagna.

Le dichiarazioni del giornalista

Dopo la separazione dalla moglie, Paolo Brosio sembra aver ritrovato la felicità grazie a Ania Goledzinowska. La modella, che oggi ha 35 anni, è felicissima accanto al giornalista.

Paolo ha fatto alcune rivelazioni intime riguardo al suo rapporto con la fidanzata. Pare, infatti, che i due non abbiano rapporti intimi. Il motivo che si cela questa loro scelta è ammirevole. Non è ancora stato ufficializzato il divorzio dalla sua prima moglie Gretel Coello con cui è stato sposato 4 anni, precisamente dal 2004 al 2008.