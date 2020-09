Gf Vip, Paolo Brosio e la verità sulla malattia: in lacrime in ospedale

Gf Vip, Paolo Brosio e la verità sulla malattia: in lacrime in...

Il celebre conduttore tv rivela le sue reali condizioni di salute e il suo destino nella quinta edizione del Grande Fratello Vip 5

Paolo Brosio ha scritto un post su Facebook nel quale rivela i dettagli delle sue condizioni di salute e parla del suo destino al reality show di Canale 5.

Paolo Brosio colpito dal Coronavirus

Uno dei volti più attesi di questo Grande Fratello Vip era quello di Paolo Brosio. L’ingresso del noto giornalista, però, non si è verificato a causa di complicazioni legate alla salute.

Brosio, infatti, ha contratto il Covid-19 e non ha potuto prendere parte alla quinta edizione del reality show di Canale 5.

A rivelare la notizia, il diretto interessato che, su Facebook, attraverso un lungo post, ha chiarito cosa gli fosse capitato.

Anche Paolo Brosio, quindi, tra i numerosi vip colpiti dal Coronavirus. Il conduttore si aggiunge all’elenco dalle star italiane che il virus non ha risparmiato!

Il dramma di Paolo Brosio, entrerà al Grande Fratello Vip 5?

Paolo Brosio ha dato notizia delle sue condizioni di salute nella giornata di domenica, 27 settembre, data in cui ha compiuto 64 anni.



Il ricovero sarebbe avvenuto all’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma:

“Dopo nove tamponi negativi, tre positivi, una infezione virale allo stomaco e ai polmoni, sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero.”

Il giornalista fa sapere di essere scoppiato in lacrime quando è venuto a conoscenza della sua negatività al tampone.

Ha dichiarato che questo suo 64esimo compleanno sarebbe stato il più bello della sua vita!

Non ha mancato di sottolineare che durante il periodo della lotta al Coronavirus non avrebbe mai smesso di confidare in Dio, nella Madonna e in San Pio.

Il giornalista ha quindi ringraziato Endemol, Mediaset, Signorini e i concorrenti del GF Vip 5, rivelando di aver ricevuto parecchio affetto nei giorni delicati del ricovero.

Ora che è guarito, non è detto che non possa subentrare nel programma:

“Forse ci vediamo, dai non litigate.”

Una frase che lascia grande speranza ai fan del conduttore!