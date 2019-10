Paolo Brosio fulminato dalla lampada ‘Vivo per miracolo’: a Mattino cinque il terribile racconto

A Mattino cinque il terribile racconto di quanto accaduto: Paolo Brosio attraversato da una forte scarica elettrica, il racconto in diretta

Una mattinata ricca di colpi di scena quella nella programma di Mattino Cinque, il programma mattutino condotto dalla bellissima Federica Panicucci. Questa volta il tema della puntata è stato Angeli e Miracoli e non poteva mancare in studio Paolo Brosio.

Paolo Brosio colpito da una scarica elettrica

L’ex naufrago dell’isola dei Famosi ospite da Federica Panicucci, ha raccontato il rapporto che ha con gli angeli che secondo lui lo hanno salvato in diverse occasioni tragiche della sua vita. Brosio, noto anche per le sue battutine sulla sua vita un po’ audace della gioventù, infatti come in molti sanno è molto devoto e religioso e in puntata ha voluto rivelare al pubblico in diretta il legame particolare che ha con i suoi angeli custodi.

Lo stesso infatti durante la diretta ha parlato di un episodio della sua vita di quando da bambino restò a casa con la febbre e in preda alla noia con delle forbici tagliò i fili della lampada che si trovava nei pressi del suo letto. Brosio infatti fu colpito da una forte scarica elettrica che lo annerì e fece saltare la corrente.

” ho sentito questa scossa pazzesca, avevo anche il letto in ferro, dovevo essere fulminato. Mio padre urlava, è saltata la corrente… è inspiegabile che io ancora sia vivo, invece sono rimasto illeso a parte qualche bruciacchiatura e questa non può essere che opera di un angelo“.

Brosio, gli angeli gli hanno salvato la vita

L’ex concorrente dell’Isola però non si è limitato a parlare solo di quel singolo episodio, pare infatti che abbia parlato anche di un altra esperienza che poteva costargli la vita. Paolo infatti lascia increduli gli ospiti, la conduttrice e il pubblico in studio. Il suo racconto è inverosimile, anche perché poteva davvero rimanerci. Ma Paolo si è spinto oltre parlando anche di un altro episodio che lo ha fatto avvicinare ancora di più agli angeli. Paolo infatti ha parlato di quando un suo amico si è addormentato alla guida percorrendo più di 100km/h.

Ovviamente questo provocò un grave incidente, la macchina infatti colpì lo spartitraffico del casello di Lucca. L’impatto porto Brosio a sbattere la testa contro il finestrino anteriore provocando lo svenimento. Ma fortunatamente per i due non ci furono conseguenze gravi anche se Brosio sottolinea che si trovasse senza cinture di sicurezza.

I due amici furono portati in ospedale e dopo una settimana di ricovero fu dimesso senza nessuna particolare frattura o danno celebrale.

“Dopo una settimana sono uscito DALL’OSPEDALE in salute, non ricordo un tubo ma penso che siano stati proprio gli angeli a salvarmi, qualcuno sicuramente ha rallentato la mia caduta“.

Un racconto da brividi che ha fatto riflettere il pubblico.