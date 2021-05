La ‘coppia’ ha annunciato poche ore fa la loro rottura. La notizia ha scatenato la bufera sui social: la loro relazione una montatura per qualche ospitata in Tv? Tutta la verità.

Pochissime ore fa Paolo Brosio e Maria Luisa De Vitis hanno stupito il pubblico annunciando sui social la fine della loro relazione.

La loro Love Story, era balzata all’attenzione del pubblico subito dopo la partecipazione del giornalista al Grande Fratello Vip.

Un evento che ha fatto si che i due, venissero ospitati in diverse trasmissioni televisive, tra cui Live – Non è la D’Urso, ove oltre a parlare della loro relazione ‘anomala’ per i 42 anni di differenza che intercorrono tra loro, anche per i diversi gossip su presunti tradimenti da parte della De Vitis.

Maria Laura De Vitis, è finita con Paolo Brosio

A dare il triste annuncio sui social, è stata la modella 22enne, la quale tra le sue stories ha spiegato che la rottura è stata del tutto pacifica, ed è avvenuta di ‘comune accordo‘, data la consapevolezza di entrambi rispetto a cui la loro relazione avesse ormai raggiunto il capolinea, e non avesse per questo ragione di andare avanti.

Ciò nonostante, conclude Maria Laura De Vitis tra le sue Stories, nonostante il loro amore sia finito il bene che li unisce, ‘nessuno potrà mai cancellarlo’.

L’Ex coppia nella bufera: ‘Erano stati insieme?’

La notizia ha creato un certo sgomento sui social, dove in molti sono rimasti basiti non tanto dall’annuncio della rottura, ma dalla presunta esistenza di questa storia d’amore, da sempre ritenuta una montatura finalizzata a qualche ospitata in più in Tv ed ottenere in questo modo visibilità.

Non è passato inosservato il commento di Guendalina Canessa, la quale sulla scia delle numerose critiche si è lasciata andare ad un commento ironico, con il quale ha mandato in delirio gli utenti ottenendo centinaia di like in pochissime ore.

La Storia tra i due, annessa la notizia della loro rottura sarebbero dunque a parere di moltissimi non veritiera, finita esattamente nel momento in cui la D’Urso sta per andare in Vancanza.

In molti hanno ironizzando dicendo che probabilmente il loro amore riscoppierà a settembre con la riapertura dei palinsesti.

Cosa ne penseranno i diretti interessati? L’Ex coppia del resto, non ha risposto ancora alle accese polemiche.