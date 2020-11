La paternale di Alfonso Signorini a Paolo Brosio diviene un vero e proprio caso mediatico. Poteva il giornalista esimersi dal puntare il dito contro gli autori e il conduttore? Ovviamente no, perché per Paolo Brosio loro sono responsabili di un attacco ingiustificato.

Il giorno seguente al sermone televisivo di Alfonso Signorini, ecco piovere l’attacco del giornalista toscano, il quale si sfoga con i suoi coinquilini e, puntuale come un orologio svizzero, dà la colpa al conduttore:

“Non mi meritavo quell’attacco. Invece di entrare a gamba tesa ed accusarmi in quel modo, poteva arrivare e chiedermi come mai parlavamo a voce alta (…) E poi vi dico anche un’altra cosa. Tutti quegli autori lì non sopportano il fatto che io prego“