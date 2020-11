Gf Vip, Paolo Brosio rivela: ‘Ho quella malattia’. La confessione inaspettata

Paolo Brosio spiazza tutti con la sua cocente rivelazione, soffre di una malattia molto particolare.

Negli ultimi giorni di permanenza di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello Vip 5, il giornalista ha avuto un dialogo molto intimo con Patrizia De Blanck.

La contessa ha rivelato all’uomo che il suo primo marito fosse affetto di ludopatia, cioè la malattia del gioco.

A quel punto, anche Paolo Brosio ha voluto fare una confessione alla donna, rivelando quale sia la natura, invece, della sua di malattia.

La rivelazione ha spiazzato i fan della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, che ancora oggi pensano alle sue parole!

Paolo Brosio, di recente, ha confessato a Patrizia De Blanck di avere una vera e propria malattia.

Dopo che la donna gli ha confessato la patologia del marito, Brosio ha affermato:

Per Brosio quella delle donne è una vera e propria malattia! Di recente, un’altra delle sue fiamme è uscita allo scoperto.

Si tratta di Maria Laura De Vitis, la modella che, ospite a “Live – Non è La D’Urso”, ha confessato di aver iniziato una frequentazione con il giornalista prima del suo ingresso nella casa.

“Ci siamo conosciuti alla fine dell’estate, poi è stato in isolamento ed entrato nella casa. So che pensa a me, lo sto aspettando. Abbiamo condiviso momenti legati alla religione e non, religiosi e carnali. Io ho 22 anni, lui ne ha compiuti 64 mentre.”