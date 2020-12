Paolo Brosio, la fidanzata smascherata dall’audio choc: ‘Sto con lui per…’

Bomba sul giornalista e la fidanzata Maria Laura De Vitis. Arrivano gli audio che smascherano la modella. Ecco cos’ha detto.

Una vera e propria bomba è stata sganciata su Paolo Brosio e la fidanzata nel corso di Live non è la d’Urso. La modella rischia grosso.

Dopo la pubblicazione delle foto che la ritraggono mentre bacia Diego, adesso arrivano gli audio choc, che non lasciano dubbi.

Paolo Brosio e la fidanzata si difendono dalle accuse

Continua a tenere banco, nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, la vicenda che coinvolge Paolo Brosio e la sua fidanzata giovanissima, Maria Laura De Vitis.

Questa volta, la ragazza sarebbe finita nell’occhio del ciclone per alcuni audio choc che la smaschererebbero.

A Live non è la D’Urso, nella puntata andata in onda la scorsa domenica, 6 dicembre 2020, la coppia è tornata in trasmissione.

I due hanno continuato a difendere la loro relazione e hanno risposto alle accuse di chi sostiene che la ragazza abbia tradito il giornalista mentre era al Gf Vip 5.

Oltre alle foto del bacio tra la modella e il giovane Diego, adesso spuntano addirittura gli audio choc che la incriminerebbero.

Gli audio choc di Maria Laura De Vitis

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis hanno continuato ad affermare che la loro storia d’amore è vera. Sono arrivati addirittura a scambiarsi un bacio alla francese in diretta.

A un certo punto, però, la coppia è stata messa di fronte alla verità.

La fidanzata di Brosio, infatti, avrebbe affermato in alcuni audio choc di stare con il giornalista soltanto per raggiungere il successo.

Sia Barbara d’Urso che gli ospiti in studio hanno ascoltato gli audio, che però non sono stati trasmessi in diretta.

Anche dopo l’ascolto, Brosio ha continuato a difendere la fidanzata, dichiarando di non essere interessato.