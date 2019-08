Paolo Bonolis ‘Ce l’ha lungo’: l’imbarazzante rivelazione della moglie Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis, celebre conduttore di Mediaset, risponde con la moglie Sonia a domande dai toni imbarazzanti e piccanti e rivela le sue ‘misure’

Paolo Bonolis è uno di quei pochi conduttori italiani particolarmente apprezzati non tanto per le ( indubbie ) doti di palco, televisive, quanto per l’innata simpatia che lo contraddistingue.

Certo, è pur vero che non tutti apprezzano la sua ironia, in quanto molto spiccata e particolarmente “polemica“, ma nessuno può negare che Bonolis si sia fatto un vero e proprio business attorno al suo sarcasmo particolarmente pungente.

Paolo Bonolis ammette che ce l’ha lungo in presenza della moglie

Paolo Bonolis da parecchi anni è sposato con Sonia Bruganelli, mamma anche delle sue creature, che gli ha regalato famiglia e amore incondizionato. E poi, a detta del conduttore stesso, un sacco di risate ogni giorno da quando si sono conosciuti.

Paolo ha deciso in maniera singolare di rispondere alla fatidica domanda: “Ma sei così solo in tv o anche nella vita reale?” posta dai propri followers. Si tratta di un filmato, infatti.

Il video di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli diventa virale su Instagram

Questo filmato comincia con Paolo che presenta la sua pagina e poco dopo interviene subito la moglie: “Ma non è credibile che tu abbia una cosa così lunga”.

P:” Io ho una cosa lunga, che devo fare, amore? E’ anche parte della tua gioia”

S:”Spiega perché è così lunga”

A quel punto Bonolis prosegue facendo le sue classiche battute, ma una in particolare scatena la reazione dei fan: “Lo sto dando in giro”. Il siparietto si conclude con la Bruganelli un po’ in imbarazzo, ma che chiude il tutto con una fragorosa risata.

Insomma, pare che questa sia la risposta del conduttore, che fa quindi presagire che non sia simpatico solo in ambito professionale, ma anche a livello personale.