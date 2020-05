Paolo Bonolis, l’amara confessione sui social: ‘Avremo delle difficoltà’

Durante questo periodo di emergenza sanitaria, molti dei personaggi del mono dello spettacolo hanno utilizzato al meglio i social. C’è chi ha condiviso i propri segreti di bellezza o in cucina mentre i vip ‘meno social’ hanno dovuto reinventarsi e Instagram è divenuto uno strumento di intrattenimento importante anche per Paolo Bonolis, lontano dal mondo digitale. In una delle sue ultime dirette, il conduttore si è lasciato andare in una triste confessione.

Paolo Bonolis, la triste confessione

E’ noto che Paolo Bonolis, diversamente da molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, non è molto social. Durante la sua quarantena, ha deciso di intrattenere i suoi follower mediante le dirette. Non molte ore fa, il conduttore romano è stato ospite del noto influencer Damiano er faina.

Nel corso della diretta, il conduttore romano ha condiviso con i fan la sua paura: l’impossibilità di andare a trovare sua figlia e il nipotino in arrivo negli Stati Uniti.

Le parole del conduttore romano

Tra poco Paolo Bonolis diventerà nonno e teme che non sarà possibile recarsi negli Stati Uniti a causa del coronavirus. Potrebbero presentarsi delle difficoltà per raggiungere il Paese dove vive sua figlia. Molti degli aeroporti non sono ancora pronti a garantire voli internazionali:

“Mia figlia tra agosto e settembre dovrebbe trasformarmi in nonno Paolo. Sono felicissimo per lei, ma avremo delle difficoltà per andare a trovarla. Questa situazione potrebbe impedirci di andare negli Stati Uniti”.

