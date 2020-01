‘Non ho più le forze’ Paolo Bonolis, la verità sul rapporto con i figli: il conduttore confessa tutto

Paolo Bonolis il conduttore romano di successo confessa una verità sul rapporto con i figli cha ha spiazzato i fan: ‘Non ho più la forza di…’

Il conduttore romano Paolo Bonolis è uno dei presentatori più amati dal pubblico italiano. Il suo carisma e la sua simpatia lo rendono unico e inimitabile nel mondo dello spettacolo.

Paolo Bonolis nuovi programmi

Paolo Bonolis ormai è da anni che conduce moltissimi programmi su Canale Cinque. La sua conduzione infatti risale a moltissimi anni fa, insieme al suo braccio destro Luca Laurenti. Come ogni fine stagione, anche quest’anno Paolo Bonolis si dedicherà ad una nuova edizione di Avanti Un altro, il programma pre-serale, che con i suoi personaggi fuori dal comune, renderà le serate più piacevoli e divertenti. Lo stesso però in una recente intervista al settimanale Nuovo ha confessato che ormai non ha più la forza di quando era giovane,infatti preso dagli impegni in famiglia, gli è ormai quasi impossibile conciliare tutto

“Mi è più facile dedicarmi alla famiglia. Non ho più la forza dei vent’anni, ma ho dei bambini con cui devo fare il giovane”.

Paolo e la dedica d’amore alla moglie Sonia

Come in molti sanno, Bonolis è unito ormai in matrimonio con la bellissima Sonia Bruganelli ormai da anni. Il loro amore è nato poco alla volta, finché non hanno deciso di sposarsi e avere insieme una bellissima famiglia. I due sembrano molto innamorati ed uniti, ma quello che stupisce di più chi li sta intorno, è proprio la sintonia, che a distanza di anni, è ancora molto forte tra i due. Lo stesso conduttore infatti ha fatto una rivelazione davvero romantica sul rapporto che lo lega ormai da tempo alla moglie Sonia:

“Noi due siamo sposati da tanto e io mi stupisco ancora quando lei dice di amarmi”

I due infatti sembrano essere davvero uniti infatti Sonia è da sempre una spalla, un punto fondamentale per il conduttore Paolo Bonolis.