‘La passione non è più la stessa’ Paolo Bonolis, l’intimità con la Bruganelli: Sonia svela i dettagli del loro rapporto

Sonia Bruganelli, terribile frecciatina a Paolo Bonolis, la moglie del conduttore infatti dichiara: “La passione non è più la stessa”

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana, la sua sottile ironia e il suo modo di fare infatti, hanno colpito tantissimi telespettatori, ma una in particolare ha rubato il cuore del conduttore. Parliamo appunto di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis ormai da anni.

Sonia Bruganelli, frecciatina a Paolo Bonolis

La bellissima moglie di Paolo Bonolis è legata ormai sentimentalmente al conduttore da anni. Dalla loro bellissima relazione infatti sono 3 bellissimi figli da cui non si separano quasi mai. La loro relazione ormai va avanti da anni, ma a quanto pare tra i due ci sono alti e bassi che mettono in crisi il loro rapporto di coppia. La bella Sonia infatti in una recente intervista ha messo in discussione la passione che c’è tra i due.

A raccontarlo è stata proprio la moglie del conduttore al settimanale Chi. La bella Sonia ha raccontato per sommi capi della loro vita adagiata, ma anche dell’intimità con Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli ” la passione finisce”

A quanto pare Sonia si è sfogata un bel po sull’argomento, parlando appunto della relazione con il marito Paolo.

“È normale che l’amore prenda un’altra piega, sarebbe da folli pensare che tutto resti immutato nel tempo. Mio marito dice di essere il più romantico della coppia, ma in realtà io lo sono stata quando lui non lo era” ù“All’inizio di ogni rapporto c’è solo chimica – riflette – e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni. … La differenza la fa l’intelligenza e la complicità tra i due. Poi, ogni coppia ha il suo segreto. Il nostro? Ci ignoriamo serenamente”

ha concluso la bellissima Sonia.