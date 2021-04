Avanti un altro, Paolo Bonolis si sente male: Laurenti lo sostituisce

Uno dei programmi più seguiti di canale cinque, Avanti un altro: proprio grazie a Paolo Bonolis che ha chiesto a Laurenti di prendere il suo posto.

Una coppia vincente quella formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Avanti un altro è uno dei programmi più seguiti del preserale di canale cinque. Le loro gag sono sempre divertentissime.

Gli ospiti del quiz fanno di certo la differenza. I personaggi più strambi divertono il pubblico in studio e da casa regalando ore di spensieratezza.

Paolo Bonolis chiede a Laurenti di sostituirlo

Ciò che appassiona il pubblico di Avanti un altro è la complicità tra Paolo Bonolis e il Maestro Luca Laurenti. I due sono inseparabili. In tutti i programmi condotti insieme emerge sempre questo legame di amicizia e rispetto reciproco.

Durante la puntata del 23 aprile, Paolo Bonolis ha avuto un momento di difficoltà: il conduttore che in genere prende in giro chiunque, questa volta si è preso in giro da solo.

Ad un certo punto Paolo ha iniziato a tossire in un modo molto forte tanto che non riusciva più a parlare. In tempi di pandemia, tra l’altro, viene subito da pensare al peggio e si crea, nell’atmosfera, un po’ di imbarazzo. Bonolis ha subito riferito a Laurenti:

“Maestro, se vede che crepo, parli lei”.

Ovviamente niente di legato al Covid per Paolo. I colpi di tosse erano dovuto al fatto che Paolo aveva mangiato delle nocciole poco prima di iniziare la trasmissione. Lo ha rivelato poi lui stesso.

Daniel Nilsson ancora assente

Avanti un altro non risparmia nessuno nemmeno i Bonus. In tutti hanno notato, infatti, l’assenza del bonus Daniel Nilsson: il modello non è riuscito ad esserci per via di un incidente. Daniel è caduto dalla bici ed è stato sostituito dall’Uomo Tigre annunciandolo così:

“Simbolo erotico di tutte le donne italiane? Mi viene una malinconia”.

Lo stesso Bonolis aveva rivelato il motivo dell’assenza del Bonus, con la solita e divertentissime ironia che lo contraddistingue:

“si è sfasciato la testa cadendo dalla bicicletta … È un cretino”.

Speriamo di rivederlo presto in trasmissione, a molti mancano i siparietti divertenti tra il conduttore e Daniel.