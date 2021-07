Paolo Bonolis ne fa un’altra delle sue nel corso della trasmissione Avanti un altro, il vecchio giullare non resiste al lato B della Bonas, Sara Croce.

Gli ‘anta’ lo conoscono dai tempi di Bim Bum Bam. Paolo Bonolis è un presentatore cui si devono riconosce la raffinata intelligenza e l’uso elegante del linguaggio, nel tempo ha mantenuto lo stesso tono scherzoso e la voglia di fare burle.

Questa volta è toccato alla bella Sara Croce, che ahimè mostrava incustodito uno dei suoi lati migliori ( difficile, direi arduo, stilare un elenco dei lati peggiori).

Leggi anche -> Can Yaman, l’attore di Mr Wrong che lavoro faceva prima del successo? il retroscena choc

Sara Croce: vittima di uno scherzo piccante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce, è uno dei personaggi del piccolo schermo e dei social molto seguito dal pubblico italiano.

Nel noto game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti si può ammirare questa 23enne in tutta la sua bellezza.

Sara, ha visto decollare la sua carriera con la partecipazione nel 2017 a Miss Italia. Per quanto non abbia vinto la giovane di Garlasco si è fatta notare.

Infatti poco dopo è entrata a far parte del mondo dello spettacolo.

In seguito ha indossato le microscopiche vesti di Bonas ad Avanti un Altro, vesti che non ha più abbandonato.

Da allora la bellissima modella ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. La statuaria Sara, su Instagram, può contare su un supporto di quasi un milione di followers, tutti estremamente entusiasti dei tanti selfie e scatti mozzafiato.

Questa bellezza, che qualcuno ha definito una Venere del Botticelli, attualmente è fidanzata con Gianmarco Fiory, portiere del Bari.

Leggi anche -> Temptation Island, chi sono Manuela e Stefano: lui la tradisce, lei chiama la redazione di Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Ma torniamo allo scherzo piccante ai danni della bella Sara Croce.

Nel corso della trasmissione il presentatore si era munito di una confezione spry di disinfettante perché il concorrente aveva toccato la ruota.

Bonolis con fare burlesco aveva spruzzato in giro il prodotto quando, catturato dal fondo schiena dell’ignara Sara ha puntato e colpito anche lei al lato B.

L’intera gag è finita col diventare una clip di Tik Tok