Paolo Bonolis, la moglie “Lavora meno di me”: la Bruganelli rivela cosa fa dietro le quinte

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis smaschera il marito. In una recente intervista la compagna del conduttore rivela:” Paolo lavora meno di me”

Sonia Bruganelli la bellissima moglie di Paolo Bonols, torna a far parlare di nuovo di se. Dopo le diverse accuse fatte sulla sua persone, per ostentare sui suoi profili social, la sua ricchezza, Sonia ha rilasciato un intervista a Tipi News.

Sonia Bruganelli smaschera Paolo Bonolis

La bellissima moglie del conduttore più amato della televisione italiana, Paolo Bonolis, ha rilasciato un intervista che ha lasciato i suoi fan increduli. La bella Sonia infatti, ha dichiarato che suo marito a differenza sua, lavora molto di meno rispetto a lei. Come ha spiegato nell’intervista, Sonia si prende i meriti di tutto il successo che i programmi del marito hanno ricevuto in tutti questi anni. La Bruganelli infatti, è l’organizzatrice di tutte le trasmissioni di Paolo Bonolis, ma ammette che per avere tanto successo, si ha bisogno anche di un conduttore capace come il marito Bonolis:

“Paolo lavora meno di me, perché io organizzo tutte le sue trasmissioni. In pratica, lui arriva quando ci sono le prove e poi in occasione della puntata

– ha spiegato in una intervista a Tpi news, parlando anche del riscontro positivo da parte del pubblico del programma più guardato di sempre come Ciao Darwin-

Non c’è un segreto per raccontare il successo di questa trasmissione. Fa divertire e alla gente piace, perché qui è tutto reale senza finti sentimenti. L’ultima puntata ha fatto il botto con il risultato più alto della programmazione”.

Sonia Bruganelli nuovi progetti a Ciao Darwin

La bellissima Sonia Bruganelli oltre ad essere una mamma a tempo pieno, lavora insieme al marito dietro le quinte. La donna infatti come ha raccontato più volte, è la mente di ogni programma TV di Paolo Bonolis ed infatti come annuncia nell’intervista, ha in mente nuovi progetti per la trasmissione. Novità da non perdere che riguarda sopratutto la gestione del reality show di Canale Cinque, Ciao Darwin:

“Stiamo pensando di inserire più uomini. Mica devono esserci solo belle donne”. “Ciao Darwin è un programma maschilista: vorrei che nel programma fosse dato lo stesso spazio degli uomini alle donne […] Lì dentro sono tutti maschi sono una delle poche donne e combatto per mettere gli uomini”

Conclude Sonia,lasciando una forte curiosità sulla nuova edizione del programma di Paolo Bonolis.