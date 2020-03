Nel corso di una delle ultime puntate di Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis, la proposta di matrimonio inaspettata emoziona il pubblico

Avanti un Altro è tra i programmi più attesi dai telespettatori italiani, per i quali soprattutto in questo periodo rappresenta uno spiraglio di leggerezza in questo clima assai teso, che vede la quasi totalità della popolazione a casa per la Pandemia da Coronavirus.

Dopo aver divertito il pubblico con Marco, il giovane concorrente autore della Preghiera ‘L’eterno presentatore’ a Paolo Bonolis, un’altro evento inaspettato ha caratterizzato una delle ultime puntate del celebre Gaming Show. Scopriamo di più.

Paolo Bonolis, l’inaspettata proposta di matrimonio in diretta

Durante la puntata dell’11 Marzo, la puntata di Avanti Un altro ha regalato emozioni inaspettate. Infatti il concorrente, ha scelto lo Studio di Paolo Bonolis per dare inizio al coronamento del suo sogno d’amore con la sua dolce metà.

Il conduttore l’ha così presentato il suo concorrente in procinto di fare la lieta proposta, dicendo:

‘Questa trasmissione vuole offrire a tutti la possibilità di un’emozione o anche di un futuro migliore o forse peggiore’

‘Mi vuoi sposare?’ la proposta in diretta emoziona i fan

Dopo la presentazione del conduttore, il concorrente in studio, col microfono in mano, si avvicina alla fidanzata.

Su suggerimento del presentatore, si inginocchia e tende l’anello alla sua donzella e le pronuncia la fatidica domanda:

‘Mi vuoi sposare?’

La futura moglie risponde con un si tra gli applausi del pubblico, che è in studio in quanto le puntate sono state registrate prima della normativa ministeriale.

Ecco un frame del magico momento vissuto dalla giovane coppia ad Avanti Un altro.