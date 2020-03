‘Lo faccio tutte le sere’ Paolo Bonolis, l’intima confessione in un’intervista spiazza i fan

‘Lo faccio tutte le sere’ Paolo Bonolis, l’intima confessione in un’intervista spiazza...

A Tv2000 l’intima confessione di Paolo Bonolis è molto toccante. Cosa fa ogni sera il presentatore prima di andare a dormire.

Il conduttore Paolo Bonolis è intervenuto nel programma di Tv2000 ed ha svelato il suo rapporto con Dio e la fede.

Paolo Bonolis e il rapporto con Dio

Nel programma “Io credo” condotto da Don Marco Pozza su Tv2000 è stata mandata in onda una lunga e toccante intervista a Paolo Bonolis.

Il conduttore tv ha svelato molti dei suoi pensieri più intimi sul suo rapporto con Dio e con la fede, in maniera molto sincera ed aperta.

Si è definito una persona molto timida e la cosa può sembrare strana visto come siamo abituati a vederlo a sui agio davanti alle telecamere.

Ma Paolo spiega cosa intende:

“Sono timido soprattutto nell’esplicazione dei sentimenti e nell’incrociare gli altri”

Anche riguardo al suo rapporto con Dio Bonolis è molto sincero:

“Non credo in Dio.. Ma La sera, sempre, apro con le preghiere che mi hanno insegnato”

Paolo svela di dedicare ogni sera il Padre Nostro, l’Ave Maria e Gloria al Padre, a tutti coloro che sono passati nella sua vita e gli hanno lasciato un segno.

“E le saluto, da mio padre a persone che ho incrociato per un attimo, le saluto prima d’ addormentarmi.”

Il presentatore ha poi mandato un bellissimo messaggio di speranza definendo il sorriso come:

“Il miglior antibiotico all’ esistenza”.

Secondo il presentatore infatti con il sorriso si riescono ad addolcire anche i momenti più difficili della vita.

Amore e famiglia al primo posto

Se la carriera di Paolo Bonolis è da quarant’anni in ascesa non è da meno, per soddisfazioni, la sua vita personale.

Il conduttore dei più famosi format televisivi degli ultimi anni, dallo storico Bim Bum Bam fino all’attuale Avanti un altro.

Il presentatore ha anche pubblicato qualche mese fa la sua autobiografia in cui racconta episodi inediti e spesso divertenti vissuti.

Bonolis oltre all’amore per il suo lavoro che si percepisce un tutti ciò che fa, sempre affiancato dall’inseparabile amico e collega Luca Laurenti.

Per Paolo infatti la famiglia e gli affetti sono molto importanti, in primis la moglie Sonia Bruganelli ed i suoi cinque figli a cui è legatissimo.

Il conduttore si destreggia dunque tra lavoro e famiglia e nonostante la grande fatica, come si vede anche dai social, è molto felice.