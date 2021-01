Paolo Bonolis non ce la fa e collassa sul divano: cos’è successo poche ore fa

Un Capodanno particolare per tutti gli italiani. Anche nella casa del conduttore di Avanti un altro, Paolo Bonolis, le cose non sono andate benissimo.

Un post che ha lasciato senza parole i fan: Paolo Bonolis accasciato sul divano l’ultimo gioRno dell’anno. Ma cosa gli è successo? Ecco tutta la verità.

È stata proprio la bella moglie del noto conduttore, Sonia Bruganelli, a voler condividere il momento privato vissuto in famiglia con i suoi followers.

Paolo Bonolis, l’ultimo dell’anno si accascia sul divano

Il noto conduttore, Paolo Bonolis, è da mesi quasi sparito dalla TV. Il motivo? Si vocifera che il presentatore abbia voluto meno programmi a cui dedicarsi e che Mediaset abbia già pensato ad una sostituzione ad uno dei suoi più noti programmi, Scherzi a parte.

Per via delle restrizioni, la gran parte l’ultimo giorno del 2020 e l’inizio del primo in casa con i conviventi. Non è stato bello per chi purtroppo non ha una famiglia numerosa o conta sul ritorno a casa dei parenti lontani per le feste. Le festività comunque hanno avuto un sapore amaro per tutti.

In casa Bonolis poca aria di festa

Nonostante Paolo possa contare su una famiglia allargata più che numerosa, l’atmosfera in casa non è stata quella delle più frizzanti. Forse, il fatto che l’anno non sia stato dei migliori, anche la famiglia del conduttore ha preferito rispettosamente adottare un profilo basso.

Sono Bruganelli ha voluto immortalare lo spirito non proprio festivo del conduttore che purtroppo non ha retto ed è letteralmente collassato sul divano. Sicuramente complice l’ora tardi, Bonolis si è addormentato sul divano di sasso.

A divertire i follower la didascalia della moglie del conduttore: ‘Capodanno coi botti’.

Sempre ironica, Sonia ha condiviso lo scatto privato con i fan. A pochi minuti dall’arrivo della mezzanotte, Bonolis è crollato.

Sicuramente sono stati tanti gli italiani che poche ore dopo l’arrivo del 2021 hanno indossato il pigiamo e si sono lasciati rapire da Morfeo. Bonolis sul divano però non era solo: accanto a lui la cagnolina Nami. Una bella coppia!