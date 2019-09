Paolo Bonolis in costume ‘Ce l’ha lungo’: gli scatti al mare dei paparazzi mostrano doti nascoste – Foto

Paolo Bonolis in costume ‘Ce l’ha lungo’: gli scatti al mare dei...

Paolo Bonolis è stato beccato al mare dai paparazzi di Vero e un dettaglio non è passato inosservato a Dagospia e a tutti i fan del conduttore

Il grande Paolo Bonolis torna a far parlare di sè per delle foto che hanno fatto divertire il web. Il particolare, Dagospia, il noto sito, ha sottolineato come le parole della moglie Sonia Bruganelli si sono rivelate ‘veritiere’.

Paolo Bonolis al mare: ce l’ha lungo

Il marito di Sonia Bruganelli è superdotato? Questo non si può sapere, ma a giudicare dalle foto, Paolo Bonolis sembra ben piazzato. Qualche settimana fa, i due hanno persino scherzato sulle misure intime del conduttore. Ovviamente, con l’ironia che li contraddistingue, i due hanno giocato su doppi sensi e cliché.

I paparazzi del settimanale Vero hanno beccato il conduttore durante le sue ultime ore di vacanze al mare a Porto Cervo. C’era tutta la famiglia al completo. Sonia ha esibito un corpo fasciato in un 2 pezzi bianco e verde, in forma davvero impeccabile.

Paolo e il dettaglio che stuzzica la fantasia

Dagospia usa un termine che lascia poco spazio all’immaginazione per descrivere la forma di Paolo Bonolis: “penessere”. In un loro siparietto, lo stesso conduttore Mediaset rivelò:

“IO C’HO UNA COSA LUNGA, CHE DEVO FARE AMORE? È ANCHE PARTE DELLA TUA GIOIA”

In vacanza in Sardegna, il presentatore e l’adorata moglie Sonia Bruganelli, si sono rilassati sotto gli ultimi sprazzi di sole. La Bruganelli, classe 1974, si contraddistingue sempre per l’eleganza e la ricerca del dettaglio griffato. Ma dall’altro c’è il presentatore che mostra un costume leggermente gonfio nelle parti basse.

Le foto sembrerebbero quindi dare manforte alla teoria che circolò qualche tempo fa circa le dimensioni del conduttore, a quanto pare davvero invidiabili. Ecco la foto del magazine che sicuramente catturerà la vostra attenzione. Ciò che è certo è che i due sono davvero una coppia invidiabile che non racconta né dimostra l’amore sui social, ma lo vive.