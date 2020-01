Condannato alla malattia, Paolo Bonolis: il destino nefasto augurato dal concorrente diventa virale

Paolo Bonolis maledetto in diretta da un concorrente ad Avanti Un Altro. Il Flagello contro il conduttore spaventa lo studio del gaming Show

Avanti un Altro è uno dei programmi più apprezzati e seguiti dal pubblico italiano. Condotto dall’insostituibile Paolo Bonolis e il maestro Luca Laurenti è uno dei pre-serali indubbiamente più divertenti e coinvolgenti della tv.

In una delle ultime puntate è stato ospite un ragazzo originario di Cuglieri della Provincia di Oristano. Nell’arco del suo intervento ha ‘scagliato un maleficio’ sul conduttore, spaventando lo stesso Bonolis e il pubblico in studio, scopriamo di più.

Paolo Bonolis maledetto da un concorrente

Ospite durante una delle ultime puntate di Avanti un Altro, Giovanni proveniente da Cuglieri, ‘appassionato delle tradizione’ della sua terra, la Sardegna.

Nel presentarsi, ha voluto cogliere l’occasione per volgere al conduttore un ‘augurio’ il ‘frastimo’, il cui significato è tutt’altro che augurale, essendo una ‘maledizione in limba’ scopriamo come recita:

‘Frastimo, ma no isco frastimare

ca Deus non m’hat dadu su destinu.

Males cantas renas b’hat in mare

e unzas cantu pesat su terrinu.

Su cannau ti tostet su Buzinu

manzanu a carre lenta a t’impicare.

Minutos cantu zirat su rellozu

ti dian issacadas de puntorzu’

ha parafrasato il concorrente Giovanni, a cui è seguito un ingenuo Grazie del conduttore, non conoscendo il dialetto sardo.

Paolo Bonolis ‘maledetto’: ecco la traduzione del Frastimo

Tutti i telespettatori si sono chiesti certamente quale fosse il significato letterale della maledizione in limba ‘contro il conduttore’, resa virale con un video su instagram dalla pagina @cizoerebopaginadi. Ecco ora la traduzione del ‘frastimo’:

‘Ti maledico, anche se non sono bravo a farlo

perché Dio non mi ha dato il talento.

Ti vengano tanti mali quanta sabbia c’è nel mare

e quante once pesa la terra.

Ti metta la fune al collo il boia

domani per impiccarti.

Possano infierire su di te col pungolo

tante volte quanti sono i giri dell’orologio’

Come l’avrà presa il conduttore? Ecco il video diventato virale sui social: