‘Di nuovo insieme’ Paolo Bonolis ritorna con l’ex Laura Freddi: la confessione sul nuovo programma TV

Paolo Bonolis si è lasciato intervistare dai suoi fan attraverso una diretta Instagram. La confessione su Laura Freddi spiazza tutti

Paolo Bonolis è tra i conduttori più amati dal pubblico italiano per la sua sagace ironia.

In quest’ultima settimana è finito al centro dell’attenzione, perchè presto diventerà nonno, sua figlia Martina aspetta infatti un bambino che nascerà il prossimo Settembre.

Ma il conduttore ritorna a far parlare di se dopo la sua ultima diretta su Instagram, sul profilo di Sdl TV, dove si è lasciato intervistare dal pubblico che lo segue. Complice Sonia Bruganelli, che insieme a lui ha scelto le domande più interessanti da sottoporre al presentatore di Avanti un altro.

Gelo improvviso durante ‘l’intervista’, la confessione su Laura Freddi fa tremare tutti. Scopriamo maggiori dettagli.

Paolo Bonolis e Laura Freddi di nuovo insieme?

Una lunga e coinvolgente intervista quella concessa dal celebre conduttore il quale si è raccontato attraverso le domande di chi ogni giorno lo segue in Tv, in diretta e in replica.

Tra le domande più curiose, c’è stata quella di una fan, la quale gli ha chiesto se tornerebbe insieme a Laura Freddi, professionalmente parlando, a condurre un nuovo programma insieme.

I due come è noto hanno avuto una relazione prima del matrimonio con Sonia Bruganelli. La risposta di paolo Bonolis spiazza tutti:

‘Perché no?’

ha detto il presentatore, il quale rimarca, rivelando che in realtà è già capitato tempo fa, in un formato intitolato ‘Belli freschi’. Se capitasse ora l’occasione, non gli dispiacerebbe di certo.

Infondo sono stati insieme, e non è andata nel verso giusto, ‘è semplicemente finita la vicenda’, non si sono mica ‘accoltellati’ rivela Bonolis.

L’esperienza paranormale del conduttore nella sua prima casa

Poi Paolo Bonolis intrattiene il pubblico con un particolare aneddoto inerente al suo passato. Un Bonolis giovane che con i suoi primi guadagni è andato a vivere in una casa tutta sua da solo.

La casa però pare nascondesse delle entità che amava fargli i dispetti durante la notte. Al suo risveglio infatti le ‘luci erano accese, gli armadi erano parzialmente aperti’.

Così il conduttore una sera, stufi degli scherzetti, si mise sul divanetto del salottino e nel totale buio gli disse:

‘Senti guarda, a me dispiace. Tu magari vuoi comunicarmi qualcosa ma non ti capisco. Avresti rotto i cogl**ni!’

e ancora:

‘Da quel momento non è più successo nulla’

ha concluso il presentatore.