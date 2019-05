Paolo Bonolis in lacrime, l’addio dopo il grave lutto in diretta a Ciao Darwin

Paolo Bonolis in lacrime, l’addio dopo il grave lutto in diretta a...

Paolo Bonolis non l’aveva ancora fatto. Per l’ultima puntata non poteva mancare un suo personale omaggio dopo l’addio di un artista speciale

Ieri sera Boccia e Dello Iacolo, che hanno preso il suo posto come maestri coreografi, l’hanno onorato danzando in un moto intenso e sofferto. Subito dopo, però, è stato corpo di ballo a smorzare i toni di Ciao Darwin, come il maestro ha insegnato, dilettandosi sulle note di una canzone di Beyoncé ed esaltando tutta la carica sensuale tipica di Garofalo. Ha detto Bonolis:

“Questi ballerini sono tutti figli suoi”.

Nella puntata di ieri sera, che chiude ufficialmente questa splendida stagione di Ciao Darwin 8, Paolo Bonolis e il corpo di ballo hanno voluto omaggiare Marco Garofalo, scomparso un anno fa in seguito a una lunga malattia.

Volti commossi e voci sommesse di ringraziamento hanno accompagnato questo bellissimo gesto, che da davvero mostrato come la televisione non sia solo apparenza e copione, ma anche sostanza e spontaneità.

Paolo Bonolis, l’omaggio a Marco Garogalo

Non è stato il primo e unico omaggio che gli hanno dedicato nel corso di quest’ottava edizione: persino nei titoli di testa si può leggere la frase “Con l’eterna partecipazione di Marco Garofalo” e quasi si percepisce anche lì un po’ di commozione. Ci sono certe morti che vivono per sempre ed è certamente questo il caso di Marco Garofalo.

Nella scorsa puntata Paolo Bonolis vi ha fatto riferimento, dicendo ai ballerini del corpo di ballo che lui sarebbe stato molto orgoglioso di tutti loro.

Marco Garofalo, la sua arte a Ciao Darwin

C’è stato, com’è giusto che sia per il format del programma, spazio per le risate, ma anche a quest’omaggio sincero che ha dimostrato ancora una volta come la squadra di Ciao Darwin possa avvalersi, al di là di un talento strepitoso, di una chimica pazzesca e votata non solo all’aspetto professionale, ma soprattutto umano.

Alla domanda iniziale, pare non siano riusciti a dare una risposta, ma sembra che abbiano una certezza. Una parte dell’anima di Marco Garofalo è finita nei loro cuori e nei loro ricordi e, da lì, non scomparirà mai.