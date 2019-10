Dopo l’incidente avvenuto durante le registrazioni di Ciao Darwin Paolo Bonolis finisce sotto il mirino della denuncia: ecco cosa ha deciso il PM

Paolo Bonolis conduttore di Ciao Darwin potrebbe subire conseguenze legali a causa del grave incidente subito da Gabriele Marchetti. Una cavillo legale stava per far saltare tutto ma i giudici potrebbero essere intenzionati a procedere. Vediamo i dettagli.

Lavoro e famiglia a pieno ritmo per Paolo Bonolis

L’ultimo anno è stato molto fitto di impegni lavorativi ed eventi personali per Paolo Bonolis.

Oltre ad esser al timone di alcune delle sue storiche trasmissioni sempre molto seguite dal pubblico, come “Ciao Darwin” e “Avanti un altro!” ha anche esordito nel mondo della scrittura.

Ha infatti pubblicato il suo primo libro “Perché parlavo da solo” in cui racconta molti episodi inediti della sua vita.

Sul fronte familiare è sempre molto presente sia con la moglie Sonia Bruganelli che con i suoi 5 figli, come si è visto in occasione del matrimonio del primogenito Stefano celebrato recentemente in America.

Gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio a Ciao Darwin

L’incidente che ha subito Gabriele Marchetti durante il Genodrome, il famoso gioco dei rulli è stato sia per il pubblico che per tutta la produzione un evento scioccante ed inaspettato.

A soffrire di più sono di sicuro stati Marchetti e la famiglia: il concorrente ha infatti subito un grave danno fisico dalla caduta, fino a restare paraplegico dalla testa in giù.

Se solo poco tempo fa parevano essere arrivate notizie confortanti che parlavano di leggeri miglioramenti riferiti proprio da Bonolis, adesso arrivano altre inquietanti notizie.

Come riporta Liberoquotidiano Gabriele Marchetti avrebbe infatti depositato in Procura la denuncia per l’accaduto che è stata inserita nell’apposito fascicolo.

Ad un primo momento era trapelato che tale querela non fosse valida secondo l’articolo 590 del codice penale perché non portava la sua firma ma quella della moglie Sabrina Galmazzi.

In realtà appena accaduto l’incidente il 54enne aveva dato mandato con delega a sua moglie, con regolare procedura davanti ad un notaio, proprio per impossibilità di firmare data la paralisi.

La denuncia quindi può procedere ed il Pm Alessia Miele ha nel frattempo dato il suo parere in merito all’incidente del 17 aprile.

Secondo la PM la caduta di Gabriele Marchetti sarebbe da considerare un incidente sul lavoro dato che per la partecipazione al programma aveva ricevuto un compenso.

Si attendono dunque ulteriori sviluppi sia per quanto riguarda le condizioni di salute del concorrente sia per l’iter giuridico verso La trasmissione Ciao Darwin e Palo Bonolis.