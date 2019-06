Paolo Bonolis, ‘Ha un’infezione potenzialmente letale’: le reali condizioni dopo l’incidente a Ciao Darwin

Una diagnosi terribile che sta facendo accapponare la pelle a tutti. Dopo l’incidente a Ciao Darwin le condizioni si sono aggravate. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sicuramente non si aspettavano tutto questo disastro.

L’incidente di Gabriele Marchetti risale allo scorso aprile. Il concorrente, come tutti ricordano si è ferito durante la prova dei rulli di Ciao Darwin, riportando gravi danni a quattro vertebre. Inizialmente sembrava possibile rimettere tutto al posto con una riabilitazione, una terapia. La fisioterapia sta dando i risultati auspicati e adesso Gabriele abbia anche una piaga da decubito:

“Gabriele Marchetti, ricoverato presso la Clinica Santa Lucia con quattro vertebre rotte, paralizzato dalle spalle in giù, due mesi dopo riesce a muovere solo le dita del piede sinistro e a ruotare l’avambraccio destro.

Necessaria un’operazione perchè il concorrente rischia la vita:

Ora, però, dovrà affrontare un nuovo intervento per arrestare l’infezione causata dalla piaga da decubito, che può essere potenzialmente letale se non curata nel giusto modo.

Insomma, non se la sta passando molto bene, nonostante dopo il programma si speravano miglioramenti progressivi a vista d’occhio.

Paolo Bonolis non avrebbe mai immaginato che la cosa avrebbe presto questa piega drammatico. Il concorrente, infatti, non è nemmeno fuori pericolo. L’uomo potrebbe addirittura morire perché sta sviluppando un’infezione potenzialmente letale:

Dovranno togliergli un pezzo di tessuto dalla gamba per poi applicarlo dietro la schiena, cercando così di arrestare il peggioramento della piaga e dell’infezione. Proprio a causa dell’infezione, stando a nostre fonti Gabriele Marchetti è stato cambiato di reparto a causa della febbre frequente. Chi vuole andarlo a trovare deve attenersi a una profilassi scrupolosa, così come il paziente stesso, sempre in camice e mascherina alla presenza di persone dall’esterno.”