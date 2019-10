Paolo Bonolis, dopo l’incidente in diretta il terribile infortunio: gli aggiornamenti sulla salute di Marchetti

Paolo Bonolis, dopo l’incidente in diretta il terribile infortunio: gli aggiornamenti sulla...

Paolo Bonolis torna a parlare dell’incidente avvenuto durante le registrazioni di Ciao Darwim e rivela la verità sulla salute dell’infortunato concorrente

L’ incidente avvenuto durante l’ultima edizione di Ciao Darwin è stato un’ evento che ha sconvolto sia i telespettatori che Paolo Bonolis che ora torna a parlare del concorrente infortunato e racconta come sta adesso.

Un anno molto impegnativo per Paolo Bonolis

Paolo Bonolis classe 1961 è sulla cresta dell’onda da quarant’anni grazie alla sua versatilità e capacità di ammaliare il pubblico, con all’attivo trasmissioni tra le più seguite nel palinsesto tv.

Durante l’ultimo anno ha condotto le apprezzatissime trasmissioni Avanti un altro! il game show della fascia preserale e la ottava edizione del divertente Ciao Darwin sempre con il fido amico e collega Luca Laurenti con cui ha lavorato fin dai tempi di Urka.

Inoltre ha da poco pubblicato il suo primo libro “Perché parlavo da solo”, l’autobiografia che sta già conquistando il pubblico con gli aneddoti inediti privati e spesso divertenti del conduttore.

Gli ultimi aggiornamenti sul concorrente infortunato a Ciao Darwin

Non è stato tutto rosa e fiori però questo ultimo anno: due eventi negativi hanno colpito e rattristato molto il presentatore.

Il primo riguarda un grave lutto per Paolo e la moglie Sonia Bruganelli. La coppia non ha rivelato l’identità ma ha annullato tutti gli impegni come ha riportato Liberoquotidiano.

Un altro evento che ha segnato l’ultima stagione televisiva di Bonolis riguarda un tremendo incidente avvenuto durante le prove del gioco Genodrome, all’interno del programma Ciao Darwin.

Uno dei concorrenti Gabriele Marchetti infatti ha riportato gravi lesioni alla schiena restando paralizzato dalle spalle in giù per la caduta sui famosi rulli del gioco ed è stato costretto a lunghi mesi di cure.

Bonolis è tornato a commentare l’accaduto in occasione di un’intervista a La Repubblica :

“E’ una cosa terribile.

Può succedere in ogni contesto ma è successo qui”

Aggiungendo poi per placare le polemiche verso la produzione del programma:

“Ci siamo adoperati per tutto quanto necessario, parliamo con la famiglia: mi risulta anche di qualche piccolo miglioramento”

Bonolis poi aggiunge con amarezza:

“Niente di tutto quello che facciamo può contrastare l’onda disumana di sciocchezze dette e scritte da chi vuole sfruttare questa cosa.”

Paolo Bonolis sarà in tv con Avanti un altro di sicuro fino al 2021 e nuovi progetti bollono in pentola, chissà se sarà proprio Paolo a dare la bella notizia della guarigione del concorrente, tutti i fan lo sperano.