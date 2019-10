Paolo Bonolis, il figlio spoglia la moglie davanti a tutti: il video imbarazzante diventa virale

Paolo Bonolis, il figlio spoglia la moglie americana davanti a tutti gli invitati: il video imbarazzante su Instagram fa il giro del web

Il bravissimo Paolo Bonolis è uno dei conduttori più apprezzati e amato dal pubblico italiano. Il conduttore infatti con la sua simpatia e la sua allegria rende ogni suo programma unico e divertente.

Paolo Bonolis, il figlio si sposa

Paolo Bonolis si è preso una lunga pausa dal mondo dello spettacolo. Insieme alla moglie Sonia Bruganelli infatti, si sta godendo un po di tempo con la sua famiglia passando più tempo con i suoi figli. Pare infatti che in questi giorni la famiglia Bonolis sia stata molto impegnata nell’organizzare il matrimonio del suo primogenito Stefano. Non tutti sanno infatti, che Paolo prima di sposare Sonia Bruganelli, è stato tanti anni con l’americana Diane Zoeller (matrimonio che ha visto la nascita anche di Marina Bonolis).

I due sono stati insieme un po di tempo, ma successivamente per le incomprensioni tra i due, si sono lasciati. Paolo ha avuto ben due figli dall’americana cresciuti tra l’America e l’Italia.

In questi giorni pare infatti che il figlio Stefano, primogenito di Bonolis si sia sposato. Il giovane infatti è convolato a nozze con una sua coetanea americana, ma i fan non hanno potuto non notare l’incredibile somiglianza di Stefano con il papà Paolo.

Una festa tipicamente americana, ricca di divertimento e allegria. Alla cerimonia era presente anche l’attuale moglie di Bonolis Sonia Bruganelli.

Bonolis, il figlio Stefano spoglia la moglie davanti a tutti

La festa è andati avanti per tutta la giornata, ma quello che è saltato agli occhi dei fan è stato un video pubblicato dai parenti dello sposo Stefano. Il giovane infatti è stato immortalato durante la feste, mentre si accingeva a spogliare la sua bellissima moglie.

Il video pubblicato dal sito Il Tempo infatti, si vede come il figlio di Bonolis viene incitato a togliere la giarrettiera alla bellissima sposa: