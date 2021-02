Paolo Bonolis, avete mai visto suo figlio? La somiglianza è impressionante

Ecco tutto quello che sappiamo su Stefano Bonolis, il primogenito del conduttore che gli somiglia in un modo incredibile.

Paolo Bonolis è padre di vari figli, nati da due differenti relazioni. La prima con Diane Zoeller, mentre la seconda con l’attuale moglie Sonia Bruganelli.

Il primogenito del conduttore si chiama Stefano e vive in America, patria della madre Diane, dove abita anche la sorella Martina.

Stefano e Paolo sono due gocce d’acqua. La somiglianza è davvero impressionante, c’è il rischio di scambiarli.

La famiglia allargata di Paolo Bonolis

Prima di conoscere Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis è stato sposato con la Diane Zoeller, dalla quale sono nati i figli Stefano e Martina.

All’inizio, non è stato facile gestire il successo e la paternità, e infatti Paolo ha vissuto un vero e proprio periodo di crisi, che lo ha portato ad allontanarsi dal figlio Stefano.

Su di lui, il conduttore ha ammesso:

“L’ho perso, l’ho ritrovato… Stefano è nato in un periodo in cui non mi sentivo ancora appagato dalla vita. Ecco perché non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Oggi siamo vicini. Stefano è cresciuto libero, molto generoso, buono.”

Nonostante la distanza e i periodi di crisi, Paolo è riuscito a recuperare il rapporto con il figlio e oggi sono più uniti che mai.

Paolo ha altri tre figli oltre Martina e Stefano: Davide, Silvia e Adele.

Chi è Stefano Bonolis

Il 36enne figlio di Paolo Bonolis, vive a New York assieme alla moglie Candice Hansen.

L’uomo è molto riservato e conduce una vita lontana dai riflettori. Per questa ragione, non si hanno moltissime notizie su di lui.

Stefano è molto attivo su Instagram, dov’è seguito da 16,7 mila followers. Pubblica spesso scatti che lo ritraggono mentre compie gesti di vita quotidiana e in compagnia dei famigliari.

In passato, ha vissuto anche in Italia, sia per la vicinanza con altri parenti del padre, che perché è stato legato sentimentalmente alla showgirl Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro.