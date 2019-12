Paolo Bonolis, la famiglia si allarga con 3 gemellini: il lieto annuncio ‘Un maschietto e 2 femminucce’

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno dato il benvenuto a tre gemellini, un maschio e due femmine: la famiglia si allarga

Una bellissima notizia quella che la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha dato ai fan poche ore fa. Ben tre nuovi arrivi in una famiglia già molto numerosa. Dopo 2 figli dal primo matrimonio, 3 dal secondo, un gatto e un cane, arrivano altri 3 pargoletti.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli danno il benvenuto ad un maschietto e due femminucce

Bellissimo evento nella casa di Paolo Bonolis, sua moglie Sonia Bruganelli. L’eccitazione era alle stelle, anche un po’ di paura e di ansia. Altri 3 pargoletti sono arrivati a fare compagnia alla già numerosa famiglia. Si tratta dei cuccioli della tenera Chihuahua. La cagnolina ha partorito poche ore fa, ma – avendo avuto un cesario- non ha potuto allettare i suoi cuccioli naturalmente.

Per questo, Sonia si è subito mobilitata con dei piccoli biberon e con tutta l’amorevole buona volontà per dare loro il latte necessario affinché stessero in buona salute. Appena nati, i cuccioli di cane dipendono totalmente dalla loro mamma. Ma in questo caso è stata Sonia a fare le sue veci.

Tre splendidi cuccioli a casa Bonolis

Ovviamente, anche in questo caso non sono mancate le polemiche. C’è, infatti, chi tra gli haters ha sottolineato più volte che non è giusto che dei cuccioli venissero allattati con dei piccoli biberon, ma che la loro mamma avrebbe dovuto provvedere. Sonia è dovuta intervenire personalmente per chiarire la vicenda, ma spesso l’odio in rete va oltre la razionalità.

La famiglia del celebre conduttore però non ha lasciato che le solite sterili polemiche rovinassero un momento magico che con l’arrivo del Natale sembra assumere un significato ancora più bello e profondo. Sonia deciderà di tenere con sé i cuccioli a cui ha già dato 3 bellissimi nomi (Cecilia, Wualu e Zoe)?

Forse anche questa volta sarà il cuore a decidere.