‘In vacanza con le prostitute’ Paolo Bonolis confessa: la rivelazione privata lascia tutti senza parole

Paolo Bonolis la con confessione choc del conduttore di Canale Cinque:” Non credo in Dio ma ho passate le vacanze insieme alle prostitute”

Il bravissimo conduttore di Avanti Un Altro, è uno dei presentatori più amati di sempre. La sua simpatia e la sua ironia lo hanno sempre contraddistinto dagli altri. Oggi infatti il conduttore ha un grande successo e una grandissima stima da parte dei suoi colleghi.

Paolo Bonolis ” Non credo in Dio”

Il conduttore nonostante il successo è rimasto sempre con i piedi a terra. In una recente intervista, a Don Marco Pozza, nel programma Io Credo in onda su TV2000, al settimanale Oggi. Il conduttore infatti si è raccontato in modo quasi intimo, della sua fede e della sua religione. Paolo infatti ha affrontato il tema della religione apparso quasi agnostico alle domande sulla fede, ma dal pensiero aperto sull’argomento.

Paolo infatti ha parlato del suo rapporto strano con la religione, confessando che effettivamente non crede in Dio, ma la sera si ritrova a letto a pregare. Un atteggiamento contraddittorio che ha palesato anche durante l’intervista con Mara Venier a Domenica In.

“Io non credo in Dio. Non ho un oggettivo ‘credo’, mi fermo al ‘so’. La sera, però, prego sempre. Ho fatto le scuole dai preti, che mi hanno insegnato il Padre nostro, l’Ave Maria, il Gloria al Padre e tutte quante queste cose qua. Le preghiere mi danno l’idea di poter aprire una porta, di rivolgermi con gratitudine a qualcuno e salutare tutte quelle persone che sono passate attraverso la mia vita e adesso non ci sono più”.

Bonolis in vacanze con prostitute

Il conduttore inoltre ha anche parlato dell’educazione sentimentale avuta negli anni di formazione vissuti tra gli studi con i preti, dove ha sottolineato che è stato istruito molto bene.

Ma quello che ha sconvolto il pubblico, è stato quando Paolo ha confessato di aver passato le vacanze insieme ale prostitute e inoltre di aver fatto tante opere di bene:

“Io il bene non lo dedico a Dio perché ’sto Dio non lo conosco. Però lo faccio. Lo fai perché ti fa stare meglio, perché è più comodo”, conclude Paolo Bonolis.

