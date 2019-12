Avete mai visto la dimora di Paolo Bonolis? Una casa dallo stile trendy e dai dettagli chic

Avete mai visto la casa del bravissimo conduttore Paolo Bonolis? Ecco alcune immagini della casa del conduttore romano

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati e stimati del palinsesto televisivo. Il conduttore infatti è da sempre molto apprezzato per la sua sottile ironia e simpatia. In molti però si sono sempre chiesti come fosse stato l’appartamento del conduttore, fortunatamente internet e i social ci aiutano e possiamo sbirciare ogni tanto nelle case di moltissimi vip.

La casa di Paolo Bonolis

In tanti dei fan di Paolo Bonolis si sono sempre chiesti come fosse stata l’abitazione di Paolo Bonolis che ormai vive insieme a sua moglie Sonia Bruganelli e i suoi adorati figli. I due infatti sono sposati da anni e a dare quel tocco chic alla loro abitazione è stata proprio la moglie che con la sua eleganza ha reso tutto molto elegante.

Una casa bellissima che mostra un bellissimo stile, gli ambienti infatti sono arredati in modo particolare, con un gusto estetico molto sofisticato ed elegante. Le pareti in alcuni punti della casa sono colorate di arancione e divani in pelle marrone, il tutto rende un ambiente confortevole e accogliente. Inoltre da cornice ci sono grandi librerie ricche di libri perché come in molti sanno Paolo è un grande lettore.

Il bagno e gli altri arredi della casa di Paolo Bonolis

Il conduttore ci tiene particolarmente all’arredo della casa, ma non è da meno Sonia Bruganelli. Uno dei punti più interessanti della casa è proprio il bagno, una zona molto lussuosa che farebbe invidia a tutti, ma non è da meno la stanza da letto, un enorme spazio che contiene un letto e addirittura un diano, tv e una bellissima vasca. Insomma, la stanza da letto del conduttore, sembra essere il punto cardine della casa. Tra l’altro in molti la conoscono molto bene proprio perché è una delle stanze in cui appare più spesso.

Ma nella casa a rendere tutto più bello ci sono, oltre ai figli, anche gli animali tra cani e gatti. D’altronde per avere una casa cosi grande e lussuosa, Paolo se lo può permettere, la stessa Sonia Bruganelli in un intervista avrebbe dichiarato che tutti i componenti della sua famiglia vivrebbero una vita molto agiata rispetto agli altri.