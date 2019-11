Paolo Bonolis, la visita in ospedale: testa stravolta dalla malattia della figlia Sonia ‘Ha smussato la mia arroganza’

A Paolo Bonolis è bastata una visita in ospedale perchè si rendesse conto che la sua vita doveva cambiare: la malattia di Sonia l’ha cambiato nel profondo

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più applauditi dal pubblico italiano. Uomo di spettacolo e di ‘modesta cultura’, il presentatore romano in queste ultime ore ha presentato il suo nuovo progetto.

Il conduttore ciò Darwin ha infatti presentato presso il Teatro Diana a Napoli, il suo nuovo Libro ‘Perchè parlavo da solo’, un’autobiografia in cui Bonolis come ha spiegato nella sua intervista esclusica a ‘Sorrisi e Canzoni’ si è letteralmente ‘messo a nudo’.

Nel corso della presentazione moderata dal giornalista Franco Di Mare e Lucio Presta suo storico agente, ha voluto affrontare un argomento molto delicato, ovvero la malattia della sua piccola Silvia. Scopriamo di più.

Paolo Bonolis, il suo nuovo progetto: ‘Perchè parlavo da solo’

Il nuovo progetto del celebre conduttore, come rivela durante l’intervista a ‘Sorrisi e Canzoni’ è stato un modo per cimentarsi in una forma di comunicazione a lui sconosciuta quella ‘scritta’, un lavoro in cui ha deciso di ‘sintetizzare’ tutto ciò che pensa.

E il titolo nasce proprio da qui, dalla ‘verità’, ovvero dal suo continuo riflettere parlando da solo. Il ricavato del suo libro, come scrive tra le prime pagine dell’opera, sarà devoluto al progetto Adotta un Angelo del Ce.R.S. Onlus, che si occupa non solo di ricerca, ma di curare bambini affetti da gravissime patologie e sostenere le loro famiglie.

Bonolis e la malattia di sua figlia Silvia

Non è mancata nel corso della presentazione della sua opera, una piccola parentesi sulla sua Silvia, nata con una grave patologia al cuore. Una patologia che ha ritardato gli iter di crescita, ecco cosa ha dichiarato a proposito:

‘Di lei ne parlo con molta sensibilità e con molta leggerezza, perchè è come gli altri figli. Ognuno di loro è portatore di qualcosa di nuovo nella vita e lei ha smussato la mia arroganza’

poi l’appello del conduttore, il quale invita i ragazzi a visitare un reparto ospedaliero almeno una volta l’anno, per rendersi conto della fortuna di cui sono circondati, lasciando andar via ciò che è inutile e superfluo:

‘Credo che se molti ragazzi, almeno una volta l’anno, visitassero un reparto ospedaliero, cambierebbero molte prospettive. Abbandonerebbero molte cose inutili che non rappresentano la vita’

Poi conclude raccontando un momento toccante vissuto dalla famiglia Bonolis, la medaglia d’oro di Silvia alle Special Olympics, dove racconta Paolo Bonolis ‘erano presenti tutti ragazzi con problematiche diverse’, ciò nonostante ‘si respirava un’aria di felicità e di allegria’.