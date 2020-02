Avanti un altro, Paolo Bonolis malato, l’annuncio del conduttore sui social, ecco cosa è successo al presentatore di Avanti un altro

Il conduttore di Avanti un altro ha spaventato tutti i fan presentandosi in diretta in condizioni molto particolari. Il marito di Sonia Bruganelli, poche puntate fa, faticava a respirare ed era evidentemente febbricitante. Con il virus asiatico in giro, molti fan si sono spaventati.

Paolo Bonolis è, infatti, uno dei conduttori più amati della storia. La sua sottile simpatia e ironia, lo rendono unico nel suo lavoro. Il conduttore però negli ultimi tempi però è tornata sotto la luce dei riflettori dopo una dichiarazione che ha fatto preoccupare non poco i fans.

Paolo Bonolis è ammalato

Il conduttore però nelle ultime ore ha fatto preoccupare i suoi followers annunciando nell’anteprima del programma di Avanti un altro, di essere malato. Il conduttore infatti ha annunciato di non sentirsi molto bene e di avere addirittura la bronchite. Il presentatore nella puntata di Avanti un altro infatti si è presentato senza voce e con poche forze.

Lo stesso Luca, collega ormai da anni di Paolo Bonolis, si è divertito a prendere in giro il conduttore modificando il test della canzone che di solito canta durante la trasmissione. Un momento davvero divertente per il pubblico che si è divertito con la canzone del conduttore.

Paolo Bonolis ad Avanti un altro

Paolo Bonolis, è sempre stato uno dei conduttori più ammirati di Canale Cinque. Il conduttore però a quanto pare nella puntata di sabato è apparso visibilmente stanco e provato, anche se si è dimostrato di voler continuare a condurre la trasmissione.

Nonostante la febbre e la bronchite il conduttore è riuscito a divertire il pubblico e ad ironizzare sulla sua malattia, nonostante la fatica con cui ha condotto il programma.